Невероятна находка! Най-старата бира в Европа произведена у нас

Сензационна находка в най-стария град в Европа - Провадия-Солницата направи екипът на акад. Васил Николов, който от години проучва първия солодобивен център на Стария континент. Той откри следи от производство на бира, датиращи от периода между 5600 и 4350 г. пр. Хр. Според изследователите това е най-ранното доказателство за производство на бира на територията на днешна България и в цяла Европа. Новината гръмна дори във водещия нидерландски мегапортал NU.nl.

Солницата край Провадия е най-старият известен център за производство на сол в Европа, както и едно от най-древните праисторически селища на континента. Обектът е единственият у нас отличен с Европейския знак за културно наследство.

Археолозите са открили разполовен съд в къща, която някога е била унищожена от пожар. В него са намерени пшенични зърна, които са били покълнали – процес, необходим за производството на малц.

Въз основа на находката акад. Николов предполага, че в района бира може да се е произвеждала още около 4500 г. пр. Хр.

Най-старите досега открити доказателства за производство на бира в Европа са намерени през 1999 г. в пещерата Кан Садурни край Барселона. Откритите останки са датирани между 4300 и 4000 г. пр. Хр.

Ако българската находка бъде потвърдена като доказателство за производство на бира, тя би могла да измести досегашния европейски рекорд с няколкостотин години.

В световен мащаб данните за производството на бира са още по-древни. През 2018 г. в пещерата Ракефет край израелския град Хайфа са открити хавани на около 13 000 години, в които са намерени следи от зърнени култури.