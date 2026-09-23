ДАРА с нов голям удар в Европа

Българската певица DARA продължава поредицата си от международни изяви, като се качи на сцената на престижните Германски телевизионни награди 2026. Изпълнителката взе участие в откриването на церемонията и представи шоу изпълнение пред публиката.

Участието на сцената се превърна в поредната голяма стъпка за певицата, която през последните месеци активно разширява международното си присъствие извън пределите на България.

DARA бе част от откриването на събитието, като се съюзи с водещата Барбара Шьонебергер. Преди да излезе на сцената, Шьонебергер привлече вниманието на гостите, пристигайки на церемонията с хеликоптер – момент, който се превърна в една от големите атракции в началото на вечерта.

След това изненадите продължиха пред публиката в залата. Двете представиха съвместен дует, като съчетаха българската музика с международната сцена.

Песента Bangaranga, с която DARA (Дара) донесе победа за страната ни на "Евровизия“ във Виена, прозвуча пред германската аудитория в специална англо-немска версия. С новото звучене изпълнителките придадоха международен облик на българския хит.

Сценичната изява в Германия идва малко след като същата песен прозвуча и в популярния американски формат Dancing Stars, потвърждавайки успеха на парчето на световната музикална сцена.