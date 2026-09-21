Историята на легендата: Пускат на търг уникални вещи на Брижит Бардо

Почти 300 лични вещи на покойната френска актриса Брижит Бардо се предлагат на търг в Париж, като приходите ще бъдат дарени за нейната фондация за защита на животните.

Сред предметите са балетни обувки Repetto, диамантени пръстени, мебели, дрехи, кухненски принадлежности, китари, велосипед Peugeot, парфюм Guerlain и пишещата машина, на която Бардо е писала кореспонденцията и автобиографията си. На търга се предлага и нейно копие на „Кама Сутра“.

Предметите са от двата дома на актрисата в Сен Тропе и от апартамента ѝ в Париж. Части от жилищата са възстановени в изложбеното пространство на аукционната къща „Друо“ в центъра на френската столица, където почитатели на Бардо разглеждат вещите преди търга.

„Всеки предмет носи следата от среща, ангажимент, момент на щастие или етап от нейния живот. Те разказват историята както на жената, така и на легендата“, заяви дългогодишният секретар на Бардо Франк Гийу, пише БГНЕС.

Сред акцентите са и два чифта кожени балетни обувки Repetto. Бардо, която е била обучавана като балерина, допринася за популяризирането на марката, след като поискала от компанията да създаде модел, подходящ за ежедневно носене.

На търга ще бъдат предложени и множество портрети на актрисата, включително еротични изображения. По думите на Гийу Бардо не ги е държала по стените, защото не е искала „да гледа лицето си по цял ден“, но ги е съхранявала, тъй като е познавала художниците или картините са имали лично значение за нея. Всички са били подаръци. Повечето предмети са с начална цена под 100 евро, но от аукционната къща „Мийон“, която организира продажбата, очакват наддаването да повиши значително стойността им.

Част от вещите показват и силната привързаност на Бардо към животните. Сред тях има множество плюшени играчки и нашийници, принадлежали на нейните кучета. „Брижит не можеше да живее без животни около себе си. Когато някое от тях умреше, тя беше напълно съкрушена от мъка“, разказва Гийу. По думите му животните са били погребвани по строг протокол в градините, а снимките им са заемали видно място в домовете ѝ.

Брижит Бардо, която почина през декември на 91-годишна възраст, е сред най-известните женски личности от втората половина на XX век. Като модел и актриса през 50-те години на миналия век тя се превръща в символ на модерната женственост и сексуалната революция, а по-късно посвещава значителна част от дейността си на защитата на животните.

След смъртта ѝ наследството е разделено между фондацията на Бардо и единствения ѝ син Никола-Жак Шарие, който също ще получи средства от продажбата.