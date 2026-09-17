Рачков призна! Звездни кумове на сватбата му

Димитър Рачков разтърси ефира с откровена изповед и разкри подробности за предстоящата му сватба.

В "На кафе" актьорът и водещ говори за семейството, възпитанието на децата, бъдещата си сватба и момент, в който му се е наложило да разсмива публика, докато преживява истинска лична драма.

Рачков призна, че най-силно го дразнят лъжата, лицемерието и опитите някой да надхитри останалите.

„Лъжата, неискреността, лицемерието ме изкарват от равновесие... Тая държава става светът на тарикатите. Когато това нещо се промени, всички ще живеем по-спокойно. Мразя тарикатлъците", заяви той.

Зад сцената обаче Рачков твърди, че е коренно различен от шумния и енергичен телевизионен образ. Предпочита да наблюдава и дори да остане на последния ред, вместо непременно да бъде в центъра на вниманието.

„Аз искам да съм различен от това на сцената, защото ако на сцената и в живота си един и същ, смятам, че това е диагноза", пошегува се актьорът.

Най-емоционалният момент дойде, когато Рачков си спомни за тежък период със сина си. Докато детето му било в интензивно отделение, той трябвало да излезе пред публика със спектакъла „Забраненото шоу на Рачков".

„Ревях зад кулисите, излизам, правя едно от най-хубавите си представления... усмихвам се, радвам се... слизам зад кулисите и пак със сълзи. Така че това е част от нашата работа", разказа той.

Рачков разкри и любопитна подробност около личния си живот – подготвя сватба за догодина, а кумове ще бъдат Христо Стоичков и съпругата му.

„Знаеш, че догодина ще правим сватба - Христо Стоичков и неговата съпруга ще са наши кумове", заяви водещият.

Разговорът стигна и до възпитанието на младите. Според Рачков родителите понякога прекаляват в стремежа си да осигурят всичко на децата си и така неволно ги оставят неподготвени за трудностите.

„Децата се нуждаят предимно от това. Не от пари, не от дрехи - предимно от любов се нуждаят", категоричен бе той.