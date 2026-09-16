Алгафари прочете присъдата на Гюров и Кандев

"Мачът е свирен" за президентските избори и Илияна Йотова е практически без конкуренция за "Дондуков" 2, след като ГЕРБ съзнателно се отказа от истинска битка за поста.

Зад отстъплението на Бойко Борисов обаче стои стратегия - лидерът на ГЕРБ събира сили за следващите политически сражения, докато Андрей Гюров е "изгорил мостовете" към два огромни електорални масива и дори мястото му на балотажа не е гарантирано.

Това заяви политическият анализатор Нидал Алгафари в интервю за БЛИЦ.

"След като ГЕРБ вече и не участва в надпреварата, значи подариха президентството. Защото в ГЕРБ има достатъчно силни личности, които биха могли да бъдат добре представени, ако им беше дадено достатъчно време.

Трудно ще вляза в съзнанието на г-н Борисов, за да преценя, но със сигурност той не би могъл да призове. Не си представям просто как той би могъл да призове симпатизантите на ГЕРБ да гласуват за Гюров и Кандев, след всичко, което те направиха по време на служебния им кабинет спрямо ГЕРБ.

Не мога да си представя даже, че и един човек би се подвел да гласува за Гюров и Кандев!

За Илияна Йотова много вероятно е да гласуват една от симпатизантите на ГЕРБ – на принципа "напук". Достатъчно много вече са били унизени и обидени от Гюров и Кандев и тогавашното правителство, за да гласуват сега така срещу тях.

И за да сме още малко по-точни – освен гласовете на ГЕРБ, ги има и гласовете на ДПС, които могат да стигнат и до 800 000 гласа. Така че, когато си изгорил мостовете и към едните, и към другите, не виждам как би могъл да събереш гласове.

Единственото, което се случва в момента с тях е, че тъй като засега няма друга силна кандидатура, те има вероятност да отидат на втори тур, само защото са втори.

Аз се надявам, че г-н Борисов си е взел достатъчно поуки, за да разбере, че трябва нещо да се направи и промени. И мисля, че той в момента прави точно това. Събира силите, за да вдъхнови младите, които имат ентусиазма и волята да работят усърдно, да го направят.

На ПП-ДБ има остава само към Илияна Йотова да вадят, каквото могат. Със сигурност обаче тя е личност, която не е от вчера в политиката", каза Нидал Алгафари.

