Европа се разтресе. Макрон пропука санкциите, Калас намигна на Путин

Зад кулисите на Брюксел се разиграва една от най-драматичните дипломатически кризи от началото на войната в Украйна.

Докато очите на света са насочени към фронта, в кулоарите на Европейския съюз избухна вътрешен трус, който заплашва да раздроби единния фронт срещу Кремъл.

В скандала влязоха френският президент Еманюел Макрон и новият върховен представител на ЕС по външната политика Кая Калас.

Френският трус

Големият взрив избухна, след като Франция, подкрепена изненадващо от Словакия, блокира рутинното 6-месечно подновяване на черния списък със санкционирани руски граждани и компании.

Париж настоява от списъка да бъде изваден металургичният магнат Алишер Усманов, сочен за един от най-близките олигарси до Владимир Путин.

Официалният мотив на Елисейския дворец е „национална сигурност“, но публична тайна в Брюксел е, че Макрон играе ва банк в задкулисна сделка за размяна на задържани френски граждани. Като резултат списъкът със санкциите беше отложен със седмица, време, в което Европа трескаво се опитва да зашие пукнатините в собствения си кораб.

Намигването на Калас

Точно в разгара на този вътрешен скандал дойде и неочакваната реплика на първия дипломат на Европа Кая Калас: „Ако Путин ми се обади, ще му вдигна“.

Дали това означава завой или омекване на Желязната лейди на Балтика, която само преди няколко месеца твърдеше, че руският президент е по-слаб от всякога, предстои да видим.

Западни анализатори обаче побързаха да обявят, че това е дипломатически ход за контрол на положението.

Калас, известна с твърдата си позиция срещу Кремъл, вижда как лидери като Макрон започват да търгуват със санкциите на парче и затова решава да се намеси, намеквайки, че ако ще се преговаря или комуникира с Русия, това няма да става чрез солови акции на Париж или Братислава, а директно - през Брюксел.

Затова и доста неочаквано, Калас обяви днес, че се подготвя нов, още по-тежък пакет от санкции срещу Москва.

Вътрешната битка в Европа идва в момента, в който се реди октомврийската маса за преговорите за Украйна.

Големият страх на Брюксел е, че съдбата на европейската сигурност и бъдещето на континента ще бъдат договорени зад гърба над Европа.

Затова и репликата на Калас, че е готова да вдигне телефона на Путин, е всъщност пряка заявка към Белия дом и Кремъл за брюкселски стол.