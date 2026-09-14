Нова драма. Брюксел с остра реакция срещу Кремъл

Силно осъждаме последните руски въздушни удари по полско-украинската граница, включително срещу пътнически влак, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси.

Възприемаме възможно най-сериозно всяка заплаха по източните граници на ЕС, добави говорителят. Правим всичко по силите си да подобрим възможностите си пред лицето на тези заплахи, посочи той, предаде БТА.

Оставаме твърдо до Украйна и се застъпваме за правото й на самоотбрана срещу руското насилие, допълни говорителят. Той отбеляза, че миналата седмица ЕК осигури за Киев финансиране, насочено към укрепване на противовъздушната отбрана.