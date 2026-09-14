Виктор Орбан изненада цяла Унгария

Виктор Орбан обяви завръщането си в активната политическа битка само месеци след тежкото изборно поражение на „Фидес“, което сложи край на 16-годишното му управление. Бившият унгарски премиер призова за „национална съпротива“ срещу новото правителство на Петер Мадяр и даде знак, че няма намерение да остане в политическата сянка, предават световните агенции.

„Така повече не може. Настъпи времето за национална съпротива. Край на търпението, край на коректното отношение, край на всички едностранни жестове“, заяви Орбан.

Думите му бележат рязко активизиране след изборния крах на „Фидес“ и показват, че бившият премиер възнамерява да поведе опозицията срещу новата власт.

Край на 16-годишната ера на Орбан

На парламентарните избори през април „Фидес“ претърпя тежко поражение от проевропейската партия „Тиса“, водена от Петер Мадяр.

Вотът сложи край на 16-годишното управление на Орбан, а „Тиса“ получи достатъчно депутатски места, за да разполага с мнозинство от две трети в парламента.

Петер Мадяр, който се превърна в основния политически съперник на Орбан, оглави новото унгарско правителство.

Сега бившият премиер дава знак, че изборната загуба няма да означава оттеглянето му от политиката.

Напротив – с призива си за „национална съпротива“ Орбан очевидно се опитва отново да мобилизира привържениците на „Фидес“ и да превърне партията в основна опозиционна сила срещу кабинета на Мадяр.

Предстои да стане ясно какви конкретни действия ще последват и дали „Фидес“ ще успее да възстанови част от подкрепата, която загуби на парламентарните избори.

Мадяр променя курса на Унгария

Междувременно новото правителство предприе серия от реформи, насочени към промени в институциите и борба с корупцията.

Кабинетът на Петер Мадяр започна и преориентиране на Унгария към по-тясно сътрудничество с Европейския съюз, след годините на остри сблъсъци между Будапеща и Брюксел при управлението на Орбан.

Така Унгария навлиза в нов период на остро политическо противопоставяне – този път с Петер Мадяр във властта и Виктор Орбан в ролята на негов основен противник.