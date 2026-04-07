Историческа визита. Джей Ди Ванс два дни до Орбан

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс отпътува за Унгария, за да подкрепи предизборната кампания на премиера националист Виктор Орбан, който е изправен пред най-оспорваните избори в кариерата си, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.



По време на двудневното посещение, само дни преди парламентарния вот на 12 април, Ванс ще се срещне с Орбан и ще присъства на предизборно събитие с него, съобщиха източници от унгарското правителство.



“Очаквам с нетърпение да се видя с моя добър приятел Виктор и да поговорим по различни теми, свързани с отношенията между САЩ и Унгария”, каза Ванс пред журналисти, преди да отпътува от Вашингтон, като добави, че ще бъдат обсъдени отношенията с Европа и Украйна.



Огромният личен жест на подкрепа към Орбан от високопоставен американски представител е поредният пример за усилията на президента Доналд Тръмп да подкрепи десни лидери със сходно мислене.



“Посещението на Джей Ди Ванс не е рутинна дипломация, а ясна подкрепа за Виктор Орбан преди най-тежките избори в живота му”, каза Аслъ Айдънташбаш, гостуващ сътрудник в мозъчния тръст “Институт Брукингс”. “За администрацията на Тръмп Орбан не е само приятел консерватор, а централна фигура в усилията да установи нелиберален блок в Европа. Ако Орбан падне, движението ще пострада”, добави тя.

