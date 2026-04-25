Орбан мина зад кулисите! Наследникът му

Унгарският премиер в оставка и лидер на „ФИДЕС - Унгарски граждански съюз“ Виктор Орбан обяви, че няма да заеме спечеления си депутатски мандат след парламентарните избори на 12 април.

По думите му усилията му ще бъдат насочени извън парламента - към „обновяване на националното движение“, вместо към участие в законодателната работа. В тази връзка Орбан посочи, че начело на парламентарната група на ФИДЕС ще застане досегашният ръководител на кабинета му Гергей Гуяш.

Във видеообръщение, публикувано във Facebook, Орбан съобщи, че на партийно заседание са взети ключови решения, включително цялостно преструктуриране на парламентарната група, която ще бъде официално сформирана в понеделник под ръководството на Гуяш.

Той подчерта, че мандатът, който е спечелил като водач на листата на ФИДЕС, по същество принадлежи на партията, затова ще го освободи, за да бъде зает от друг неин представител. „Нужен съм не в парламента, а за реорганизацията на националното движение“, заяви Орбан.

Лидерът на ФИДЕС допълни, че ръководството на партията го е насърчило да остане начело на формацията. „Ако партийният конгрес ми гласува доверие, съм готов да поема тази отговорност“, посочи той.

