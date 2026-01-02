Орбан с апел към Европа, Мерц надъха германците
И двамата обявиха повратна година за Стария континент
И двамата обявиха повратна година за Стария континент
Защо е такава реакцията на властта в страната
Имението има алея с парно и екзотичен зоопарк
Унгария загубила милиарди от санкциите срещу Русия
Не внасяйте мигранти, експулсирайте тези, които са пристигнали нелегално, зове унгарският премиер
Прави референдум за членството на Киев в ЕС
Нашите тук да гледат как се прави
Какво мислят обаче европейските лидери
Европа трябва да се пробуди за новата реалност, заяви унгарският премиер
Унгарският премиер пак стресна партньорите си в ЕС
Съхраняваме отворени всички комуникационни канали с Русия, добави той