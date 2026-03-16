Огромни загуби за хотелиери в Банско заради откази на израелски туристи

Много хотели в курортния град Банско сега са наполовина празни, тъй като са си тръгнали туристите от Израел, на които разчитат най-много по това време на годината, пише "Илинден прес". Напливът на израелски гости трябваше да започне на 1 март и да продължи до Великден (12 април), но военните действия в Иран доведоха до масивна отмяна на резервации.

През последните години хиляди израелци по това време са отсядали в града под Тодорка и са сред най-многобройните гости. Това е свързано с мащабна рекламна кампания, която местните власти и бизнесът провеждат в Израел от дълго време.

Уви, тази година няма гости от там.

Това е голям удар върху цялата индустрия и цялата икономика като цяло: няма израелски туристи, не купуваме храна и напитки, не карат ски в Пирин, не наемат ски екипи в ски камери, не ходят по казина, не пазаруват. На практика всички членове на веригата се оказват губещи.

"Нямаме авансово плащане, някои туроператори може да са депозирани предварително, но в тази форсмажорна ситуация вярваме, че тези пари ще бъдат върнати на израелските туристи, за да не ги загубим като клиенти занапред", споделят собствениците на хотели в Банско. Те добавят, че израелските туристи вече активно резервират стаи по родното Черноморие.

Повечето гости от Израел предпочитат пакетна сделка, включваща настаняване, закуска и вечеря по време на престоя си в курорт Банско. Предпочитат да отсядат в хотели от три звезди и отгоре, предпочитащи лукс и комфорт. Ето защо тази услуга струва около 100-120 евро на човек. Идват поне за седмица да релаксират в града и да карат ски в Пирин планините. При настаняване на група от 40 души в един хотел това означава, че загубата за собственика на хотела възлиза на поне 4000 евро на ден, а за седем дни тази сума нараства на 28 000 евро.

Така загубите не са малки. Затова е добре, че държавата мисли за компенсации, но собствениците на хотели не вярват, че ще се случи. Сега разчитат основно на българските туристи поне частично да запълнят нишата, оставена от израелците, но нямат шанс да получават същите доходи. Защото българите предпочитат по-скромни хотели, а престоя им не е толкова дълъг. Трудно се намират туристи в последния момент, които да заменят израелските туристи, признават собствениците на хотели в Банско.

