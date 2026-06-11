Извънредно! Ел Ниньо започна, рекордни жеги!

Климатичният феномен Ел Ниньо официално започна и може да се превърне в един от най-силните, регистрирани някога. Това съобщиха учени от Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ (NOAA), след като температурите на морската повърхност в тропическата част на Тихия океан рязко са се повишили през последните месеци.

Според експертите има реална възможност сегашният Ел Ниньо да прерасне в т.нар. „супер Ел Ниньо“ – явление, способно да предизвика екстремни горещини, наводнения, суши и сериозни сътресения в световното земеделие и икономика.

Учените предупреждават, че в комбинация с причиненото от човека глобално затопляне ефектите могат да доведат до нови температурни рекорди още през 2027 година.

„В края на тази година и през 2027 г. вероятно ще видим много високи глобални температури“, прогнозира проф. Адам Скайф.

По данни на NOAA температурата на океанската повърхност вече е преминала прага от 0,5 градуса над нормата, което официално потвърждава началото на Ел Ниньо.

Още по-притеснителни са прогнозите за силата на явлението. Според американската агенция има 63% вероятност между ноември и януари да се развие „много силен Ел Ниньо“, който да се нареди сред най-мощните от 1950 г. насам.

Най-силните подобни събития досега са били през 1982–1983 г., 1997–1998 г. и 2015–2016 г.

Компютърните модели на американските и европейските метеорологични служби дори показват, че температурите в тропическия Тих океан могат да се повишат с над 3 градуса над нормалните стойности до края на годината.

Последиците обаче няма да бъдат еднакви навсякъде по света.

Очаква се рискът от наводнения да нарасне в части от Южна Америка, Източна Африка, Централна Азия и южните щати на САЩ. В същото време Австралия, Индонезия и части от Южна Америка могат да бъдат изправени пред тежки суши, горски пожари и проблеми със селското стопанство.

Експертите предупреждават, че милиони хора могат да усетят последствията под формата на по-високи цени на храните, недостиг на вода и по-чести екстремни климатични явления.

„За милиони хора обявяването на Ел Ниньо не е просто прогноза за времето. Това е тревожна сирена, която носи риск от провалени реколти, поскъпване на храните и нови изпитания за уязвимите общности“, коментира Мохамед Адоу от организацията Power Shift Africa.

Ел Ниньо се появява средно на всеки две до седем години и обикновено продължава около година. Макар учените все още да нямат категорични доказателства, че климатичните промени правят явлението по-често, те са единодушни, че затоплящият се свят значително усилва неговите последици.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com