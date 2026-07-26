Зеленски бие тревога! Русия готви нов коварен ход

Русия се готви да приеме още 30 000 севернокорейски военнослужещи, които да бъдат включени във войната срещу Украйна, заяви президентът Володимир Зеленски. По разузнавателни данни на Киев подготовката за настаняването им във Воронежка област е започнала още през юни. Пхенян планира да изпрати и допълнителни пускови установки за балистични ракети. Москва и Северна Корея засега не са коментирали публично новите украински твърдения.

Нова армия от Пхенян влиза в сметките на Москва

„Русия иска да получи още 30 000 войници от Северна Корея“, обяви Зеленски във вечерното си видеообръщение. Той не посочи кога се очаква контингентът да пристигне и къде точно ще бъде използван.

Воронежка област граничи с Украйна и е важен логистичен район за руските операции. Според украинския президент там вече се създават условия за приемане на севернокорейските части.

Не е ясно дали войниците ще бъдат изпратени непосредствено на фронта, или ще поемат охранителни и тилови задачи на руска територия. Вторият вариант също би позволил на Москва да освободи свои подразделения и да ги прехвърли към активните бойни направления.

Независими анализатори отбелязват, че 30 000 души не биха променили сами по себе си баланса на силите за дълъг период, но могат да осигурят на Русия значителен краткосрочен резерв. Засега няма независимо потвърждение, че новото разполагане вече е окончателно договорено.

Първите севернокорейци вече воюваха за Русия

Москва и Пхенян подписаха през юни 2024 г. договор за всеобхватно стратегическо партньорство, който съдържа клауза за взаимна военна помощ. След украинското нахлуване в Курска област Северна Корея изпрати свои части в подкрепа на руската армия.

По оценката, цитирана от Зеленски, около 14 000 севернокорейски военнослужещи са били разположени в Курска област през 2024 г. Москва потвърди през април 2025 г., че бойци от Пхенян са участвали в операциите за връщане на териториите, овладени от украинските сили.

Южнокорейски източници оценяват общия брой на изпратените до момента бойци и военни инженери на около 20 000 души, като част от тях продължават да изпълняват задачи в руския тил. Различията в оценките показват колко трудно е да бъде установен точният мащаб на севернокорейското присъствие.

Пхенян готви и нови ракетни установки

Зеленски заяви, че Северна Корея подготвя доставка на допълнителни пускови установки за балистични ракети. Той не разкри техния брой, модел или очакван срок за предаване.

Киев разглежда сътрудничеството като заплаха не само за Украйна. Според Зеленски Русия дава на севернокорейската армия възможност да трупа реален боен опит, да изпитва оръжията си в условията на война и да подобрява ракетните си системи.

„Всичко това е заплаха за всеки в Азия, който се намира в обсега на севернокорейските ракети“, предупреди украинският президент. Той заяви, че Киев ще противодейства на задълбочаващия се военен съюз.

Зеленски очаква разширяване на руската мобилизация

Украинският лидер твърди още, че Кремъл подготвя условия за ново увеличаване на мобилизационния ресурс през есента. По думите му разузнавателните сведения показват, че Владимир Путин няма намерение да прекрати войната.

Зеленски свърза очакваното привличане на севернокорейски части с необходимостта на Москва да компенсира тежките загуби и да поддържа натиска по фронта. Той не представи публично доказателства за конкретен руски мобилизационен план.