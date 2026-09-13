Путин трупа хора на Ким, Киев предупреждава за опасен ход
Севернокорейците може да останат в руския тил, за да освободят войници на Москва за нови настъпления
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Севернокорейците може да останат в руския тил, за да освободят войници на Москва за нови настъпления
Москва изгражда бази за новия севернокорейски контингент и очаква ракетни установки от Пхенян
Законът беше приет през февруари и касае правния статус на изчезналите лица
Решението на САЩ на изтегли 5000 свои военни от Германия разтресе Полша. Изтегляне на американските войски от Германия е катастрофална тенденция, напи...
Тръмп заяви, че канцлерът си върши работата "ужасно" и има "всякакви проблеми"
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На 9 март 1831 г. се ражда една легенда, жива и до днес
Американски войници в Украйна няма да има, но може да се очаква въздушна подкрепа
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Ким инспектира и подобрена версия на разузнавателни безпилотни летателни средства
Повече от 1000 войници от Северна Корея са били изпратени в Русия тази година
Готов е за разговор
„Независимо, че това правомощие принадлежи на парламента, българското правителство няма да предложи такова решение“, каза той
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Позиция на лидера на ДПС-Ново начало
И Пхенян, и Москва подминават без коментари твърденията
Северна Корея вече е изпратила хиляди войници в Русия