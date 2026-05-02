САЩ изтеглят 5000 войници от Германия. Пререкания между Тръмп и Мерц

Министерството на отбраната на САЩ планира да изтегли 5000 войници от Германия на фона на спор между президента Доналд Тръмп и германския канцлер Фридрих Мерц относно войната с Иран, пише BBC, цитирана от Bulgaria ON AIR.

Решението идва ден след като Тръмп разкритикува Мерц, който предположи, че САЩ са били "унизени" от иранските преговарящи. В публикации в социалните мрежи в четвъртък Тръмп заяви, че канцлерът си върши работата "ужасно" и има "всякакви проблеми", включително по отношение на имиграцията и енергетиката. Тръмп също така загатна за изтегляне на американски войски от Италия и Испания.

Мащабът на американското присъствие

САЩ поддържат значително военно присъствие в Германия, с повече от 36 000 военнослужещи на активна служба, разпределени в бази в цялата страна към декември миналата година.

В изявление говорителят на Пентагона Шон Парнел каза, че заповедта е дошла от министъра на отбраната Пийт Хегсет.

"Това решение следва задълбочен преглед на разположението на силите на Департамента в Европа и е в съответствие с изискванията на театъра на военните действия и условията на място. Очакваме изтеглянето да приключи в рамките на следващите шест до дванадесет месеца", заяви той.

Тръмп не беше доволен от съюзниците в НАТО заради отказа им да участват в операции за повторно отваряне на Ормузкия пролив.

Запитан в четвъртък дали би обмислил изтегляне на американски войски и от Италия и Испания, Тръмп отговори: "Вероятно ще го направя – вижте, защо не?"

По-рано тази седмица Мерц заяви пред студенти, че "американците очевидно нямат стратегия" и че той не вижда какъв стратегически изход биха могли да изберат.

