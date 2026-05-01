Ултиматум! Патовата ситуация в Ормузкия проток

Иран остава отворен за диалог със САЩ, но няма да позволи налагане на чужда политика чрез заплахи. Това обяви ръководителят на съдебната власт в Исламската република Голамхосейн Мохсени Еджей. В официално видео изявление той подчерта, че Техеран никога не е бягал от преговорите, но принципите и ценностите на страната не подлежат на пазарлък, дори в името на мира.

Патовата ситуация в Ормузкия проток

Войната, започнала на 28 февруари, е в състояние на застой след един-единствен кръг от преговори по време на крехко примирие. Напрежението остава критично: САЩ наложиха пълна военноморска блокада на иранските пристанища, а Техеран държи под ключ стратегическия Ормузки проток, пропускайки само ограничен брой съдове. Този воден път е жизненоважен за световния пазар на петрол и торове, което засилва икономическия натиск върху Вашингтон.

Тръмп пред съдбоносен избор

Американският президент Доналд Тръмп е изправен пред ключов краен срок днес. Той трябва или официално да прекрати войната, или да защити пред Конгреса нейното продължаване. Анализатори на Ройтерс обаче прогнозират, че Белият дом най-вероятно ще удължи операцията с още 30 дни. Очаква се администрацията на Тръмп да аргументира действията си с факта, че действащото примирие всъщност бележи края на активния конфликт, въпреки липсата на траен мир.

Мирът – по-далеч от всякога?

„По никакъв начин не приветстваме войната, не искаме тя да продължава“, заяви Еджей, но допълни, че Иран няма да се огъне пред „налагане“ на условия. Докато и двете страни твърдят, че търсят изход, блокадата и затворените граници сочат към продължително изтощение без ясен победител.

