Тръмп поиска урана на Иран

Президентът Тръмп е заявил по Fox news пред водещата Марта Маккалъм, че „няма времеви натиск“ за удължаване на прекратяването на огъня с Иран.

Според Маккалъм, Тръмп ѝ е казал в телефонен разговор в сряда, че „не бърза“ да сложи край на конфликта и че иска „добра сделка“.

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит също заяви в сряда, че преговорите „продължават“ и че Тръмп е „посочил много ясно червените си линии“ на иранците, като е поискал те да предадат на САЩ обогатения уран, който притежават.

Ливит добави, че Вашингтон „чака отговор от иранския режим“, който според нея „все още не може да изпрати единно послание, поради което президентът е решил да удължи прекратяването на огъня“.

Цените на петрола се повишиха днес след съобщения за три кораба, нападнати в Ормузкия проток от ирански сили.

Брентът, световният бенчмарк за суров петрол, се движи около 103 долара (76,35 британски лири) за барел, докато цената на петрола, търгуван в САЩ, се покачи над 94 долара.

Цените се повишиха, откакто президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви удължаване на прекратяването на огъня във вторник, за да даде на Иран повече време за постигане на сделка.

Междувременно иранският външен министър заяви, че американската и израелската „агресия“ са „коренът на несигурността“ в Персийския залив и Ормузкия проток.

Поредица от публикации в X от иранското правителство съобщават, че Абас Арагчи се е срещнал със специалния пратеник на Южна Корея в Техеран, като иранският външен министър е призовал страните да „заемат ясна и твърда позиция, осъждайки тези атаки“.

В него се съобщава, че Арагчи е заявил, че Иран е предприел мерки съгласно международното право, за да защити своята сигурност и интереси, добавяйки, че отговорността за последствията „е на агресорите“.

Това се случва, след като Иран заяви, че е „заловил“ два кораба в пролива , а трети товарен кораб също е бил атакуван.

