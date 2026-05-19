Гърция прекратява защитата на България с Patriot

Гърция ще изтегли системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" (Patriot), които бяха разположени в началния етап на тазгодишните атаки на САЩ и Израел срещу Иран, в Дидимотихо, близо до североизточната сухопътна граница, както и на остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море, съобщава Bulgaria ON AIR.

Батареята в района на Дидимотихо, край границата с Турция, беше разположена по искане на България с цел защита на ключова инфраструктура по българското Черноморие от възможна ракетна атака от страна на Иран.

Тогава Атина предостави и два изтребителя F-16 за охрана на българското въздушно пространство.

Държавната телевизия ERT съобщи, че решението е взето по време на заседание на Правителствения съвет за национална сигурност (KYSEA) под председателството на премиера Кириакос Мицотакис.

KYSEA е одобрил изтеглянето на произведените в САЩ ракетни системи "Пейтриът" от Дидимотихо, на североизточната сухопътна граница, и от остров Карпатос в югоизточната част на Егейско море.

Решението било взето поради "промяна в геополитическите условия". Ракетните батареи "Пейтриът" бяха разположени на Карпатос и Дидимотихо през март, за да осигурят защита срещу потенциални входящи ирански балистични ракети или дронове камикадзе, след като предполагаем ирански дрон експлодира в британска военна база в Кипър.

Разполагането в района на Еврос беше решено с цел осигуряване на покритие за съседната страна членка на НАТО – България. Нито една от батареите не е участвала в бойни действия.

Гърция също така разположи две фрегати и четири изтребителя F-16 в Кипър, тъй като опасенията за сигурността около острова в Средиземно море ескалираха.

Министерството на отбраната на Турция изрази съжаление относно разполагането на Карпатос, аргументирайки се, че островът и други в източната част на Егейско море трябва да останат демилитаризирани съгласно международния договор, с който те са отстъпени на Гърция след Втората световна война, като турското външно министерство също възрази срещу разполагането на ракетите.

Атина отхвърли протестите като неоснователни.

Заседанието на KYSEA в понеделник също така одобри закупуването, в рамките на мащабната програма на Гърция за военни доставки, на четири италиански фрегати FREMM втора употреба в сделка на два етапа, информира БГНЕС.

Очаква се първите два кораба от клас Carlo Bergamini да струват 700 милиона евро. KYSEA одобри и модернизацията на четирите остарели гръцки фрегати от клас MEKO в корабостроителниците в Скарамангас.





