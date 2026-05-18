Радев изненада репортерите!

"Може и генерал, няма да сгрешите". Така премиерът Румен Радев снизходително се обърна към репортери на родните телевизии в Берлин, където той е на първа официална визита след клетвата му начело на Министерския съвет. Радев "прости" объркването на журналистите, нарекли го "г-н президент", вместо "г-н премиер".

Радев е в немската столица по покана на канцлера Мерц, с когото се надява срещата да потвърди и разшири благоприятното сътрудничество между двете страни.

"Тази среща съвпада с решението на кредитните агенции да повишат перспективата пред кредитния рейтинг на България". Това е първо признание според Радев за действията на кабинета. А по думите му е и явно потвърждение за намеренията на новата власт да напише и приеме балансиран, консервативен бюджет за страната за тази година.

По-рано вицето на Радев Гълъб Донев разкри, че макрорамката трябва да бъде готова до края на юни и даде заявка за сериозни съкращения на разходите в бюджетната сфера, като започне от празните щатни места.

"Стара власт завеща много неразплатени сметки и авансови неразплатени, големи сметки. Това означава, че всички българи ще плащат вересиите на олигархията и предишните управления. От Прогресивна България оставаме верни на заявените от нас принципи, че политическата класа трябва да даде пример. И затова премахваме всички механизми за увеличаване на заплатите на всички изборни длъжности. Ще замразим и възнагражденията в някои бордове", заяви още Румен Радев.

Премиерът съобщи и че предстои среща в МС още тази седмица с ресорните министри, за да се уточни обсегът и средствата за подготовката на страната ни за домакинството на Евровизия догодина след грандиозния успех на DARA във Виена, донесъл престижа за България в песенния конкурс.

"За нас това е огромен шанс в много направления", отбеляза още Радев.

