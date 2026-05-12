Радев готви големи рокади

Големи рокади се задават в страната. По време на заседанието на Министерския съвет в сряда, 13 май, ще бъде внесен проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областни управители. Вносител е министър-председателят Румен Радев.

От пресслужбата на МС обяиха и целия дневен ред за 13 май:

1. Проект на Постановление за изменение и допълнение на Устройствения правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, приет с Постановление № 229 на Министерския съвет от 2009 г.

Внася: министър-председателят

2. Проект на Решение за определяне на представителите на Министерския съвет в Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Внася: министър-председателят

3. Проект на Решение за освобождаване и за назначаване на областни управители.

Внася: министър-председателят

4. Проект на Решение за предсрочно освобождаване на заместник-председател на Държавна агенция „Национална сигурност“.

Внася: министър-председателят

5. Проекти на решения за предложение до Президента на Република България за издаване на укази за освобождаване от длъжност и от военна служба на офицер от висшия команден състав и за назначаване на военнослужещ за временно изпълняващ задълженията на вакантна длъжност, изискваща висше офицерско звание.

Внася: министърът на отбраната

6. Проект на Решение за одобряване на участието, позициите и състава на българските делегации в 79-ата сесия на Световната здравна асамблея, която ще се проведе от 18 до 23 май 2026 г. и в 159-ата сесия на Изпълнителния съвет на Световната здравна организация, която ще се проведе на 25 и 26 май 2026 г. в Женева, Конфедерация Швейцария.

Внася: министърът на здравеопазването

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com