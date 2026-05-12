Икономическият министър привика шефовете на БАИ, ББР, и ИАНМСП

Вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев обяви началото на мащабна реформа в Българската агенция за инвестиции и ключови структури в икономическия сектор. По думите му целта е повишаване на ефективността, ускоряване на инвестиционните процеси и подобряване на координацията между институциите.

Темата бе обсъдена на работна среща с представители на Българската агенция за инвестиции (БАИ), Българската банка за развитие (ББР) и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Пулев заяви, че още от следващия ден започва детайлно обследване и оптимизация на процесите в БАИ.

Реформа в инвестиционния сектор

„За Българската агенция за инвестиции имаме много амбициозни планове. Ще обследваме в детайл всички процеси и ще оптимизираме портфолиото на дружеството“, заяви Пулев.

Според него преструктурирането е необходимо заради проблемите, възникнали след разделянето на Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа.

„Всички знаем проблемите, които произтекоха от изкуственото разделение на Министерството на икономиката и индустрията и Министерството на иновациите и растежа, както и от неудачното разпределение на определени дирекции и структури, което доведе до влошаване на диалога“, посочи вицепремиерът.

Концентрация на инвестиционните политики

Пулев обяви, че всички структури и дирекции, свързани с инвестиционните политики, ще бъдат концентрирани в Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията.

„БАИ, ИАНМСП и всички ресорни дирекции, свързани с инвестициите, ще бъдат концентрирани тук. Целта е една - по-бързи решения, по-добра координация и активна подкрепа за инвеститорите“, заяви министърът.

По думите му новата институционална рамка ще осигури по-ясно разграничение на функциите и по-добро взаимодействие между отделните структури.

Ново министерство за дигитализация и иновации

Според Пулев Министерството на иновациите и дигиталната трансформация ще се фокусира изцяло върху предприемачеството, дигитализацията и технологичните решения.

Той съобщи, че към него ще бъде прехвърлено и Министерството на електронното управление. „Там се влива и Министерството на електронното управление, за да се работи за реално въвеждане на принципа „едно гише“ и отпадане на хартията“, посочи вицепремиерът.

Роля на ББР и младите предприемачи

По отношение на Българската банка за развитие Александър Пулев заяви, че институцията ще има ключова роля в политиките за подкрепа на предприемачеството и задържането на младите хора в България. „Ще разчитаме на инструменти за връщане на младите хора в България, както и за стимулиране на стартирането и развитието на бизнес у нас“, каза той.

По думите му държавата трябва да използва финансови механизми за насърчаване на предприемачеството и инвестициите.

Нов механизъм за инвеститорите

Вицепремиерът акцентира и върху необходимостта от координационен механизъм към Министерския съвет, който да улеснява достъпа на инвеститорите до администрацията. „Цялата съвкупност от процеси трябва да има едно отговорно звено, което да отваря вратите на инвеститорите в различните министерства. В момента именно това е един от най-сериозните дефицити“, заяви Пулев.

Той обясни, че целта е инвеститорите да не бъдат принуждавани да преминават през сложни административни процедури в различни институции.

БАИ може да бъде преместена

Министърът съобщи и за възможно физическо преместване на Българската агенция за инвестиции. „Ще внесем предложение за преместването на БАИ от София Тех Парк в по-подходяща локация в центъра на София - в сградата на Централната софийска пощенска станция, с оглед улесняване на инвестиционния процес“, заяви Александър Пулев.

Подкрепа от институциите

По време на срещата представители на ББР и ИАНМСП са изразили подкрепа за подготвяната реформа.

От Българската банка за развитие са определили промените като важна стъпка към по-силна синергия между институциите, а от ИАНМСП са подчертали значението на експортната политика и активната роля на търговските аташета в подкрепа на бизнеса.

На срещата са присъствали още заместник-министрите Михаела Карадимова и Красимир Якимов.

