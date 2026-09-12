Цанко Арабаджиев: ББР може да мобилизира частния капитал за изграждането на стратегическата инфраструктура в страната

Страната ни не страда от недостиг на капитал, а от липса на достатъчно ефективни механизми, които да насочат наличните публични и частни ресурси към к...