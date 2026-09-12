Всичко за Ббр

Следете всички новини, анализи и коментари за Ббр. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Бизнес Общество Политика
Цанко Арабаджиев: ББР може да мобилизира частния капитал за изграждането на стратегическата инфраструктура в страната

Цанко Арабаджиев: ББР може да мобилизира частния капитал за изграждането на стратегическата инфраструктура в страната

Страната ни не страда от недостиг на капитал, а от липса на достатъчно ефективни механизми, които да насочат наличните публични и частни ресурси към к...

26 юни | 15:22
0 коментара
239