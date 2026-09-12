ББР е първата банка в България, присъединила се към инициативата PCAF
Банката ще прилага международно призната методология за изчисляване и отчитане на финансираните емисии на парникови газове
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Банката ще прилага международно призната методология за изчисляване и отчитане на финансираните емисии на парникови газове
Близо 1,3 млн. кв. м жилищна площ в над 100 общини ще бъдат обновени, собствениците няма да доплащат
630 жилищни блока в над 100 общини ще бъдат обновени
Формацията на Божидар Божанов от години демонстрира двоен аршин. Чуждото назначение е "овладяване", нейното – "експертен избор"
В надпреварата са участвали общо 27 кандидати с професионален опит в банковия, финансовия, корпоративния и публичния сектор
Изпълнителният директор представи възможностите за финансиране на малките и средни предприятия, стартиращите и иновативни компании
Бившият шеф на ББР доброволно е искал да се върне в България заради лични въпроси, каза адвокатът му
Той беше задържан в Белград в началото на юни след близо две години издирване
Страната ни не страда от недостиг на капитал, а от липса на достатъчно ефективни механизми, които да насочат наличните публични и частни ресурси към к...
Банката успяла да спари само 4 млн. лв. от 150-те милиона кредит, отпуснати от беглеца
Ваня Стефанова подписа искане за екстрадиция на издирвания бенкер
Може да насочи частните инвестиции към изграждането на стратегическа инфраструктура в страната
Основен акцент в дискусията бяха възможностите за разширяване на двустранното икономическо сътрудничество, насърчаването на инвестициите и развитието...
Новината бе съобщена на Green Transition Forum
Подкрепата от ББР е по две направления на InvestEU – „Държава членка“ и „ЕС“
Стратегическата цел остава непроменена – повече български компании да получат достъп до навременно финансиране
Страната е сред най-големите бенефициенти на инициативата с над 4 000 подкрепени работни места и мащабни инвестиции в пристанищна и енергийна инфрастр...
Александър Пулев готви мащабна реформа в инвестиционния сектор
Съветът осъществява обществен контрол върху дейността на банката
Банката предупреждава за блокирани средства и удар по важни програми