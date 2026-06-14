ББР разкри голямата беля, направена от Стоян Мавродиев

Успяхме да спасим само 4 милиона лева от кредита за 150 милиона, който Стоян Мавродиев е отпуснал. Това каза в предаването „120 минути“ на бТВ изпълнителният директор на Българската банка за развитие (ББР) Цанко Арабаджиев.

Още през 2021 г. в „120 минути“ стана публично известно, че ББР – държавната банка, чиято основна задача е да подпомага с кредити малкия и среден бизнес, под ръководството на Мавродиев е отпускала заеми в огромни размери на определени фирми. Преди дни той беше задържан в Белград.

„В момента Стоян Мавродиев е проблем на българската правораздавателна система. От гледна точка на банката неговата епоха свърши отдавна и „мавродиевизмът“ е окончателно и абсолютно изкоренен“, обясни Арабаджиев.

Той сподели, че откакто е поел банката през 2021 година, са се случили много положителни неща и днес институцията е коренно различна от това, което е била преди.

„Огромният проблем е кредитът за 150 милиона лева. Това доведе до развитието на ситуацията, която имаме към момента. От гледна точка на банката още тогава стана ясно, че това е много съмнително и много зле изпълнено“, коментира той.

По думите на Арабаджиев тогава са дадени много пари на фирма, която не би следвало да ги получи, срещу обезпечение, което не струва и една десета от средствата.

„Това не е сделка, а измама“.

„От гледна точка на банката въпросът е приключен. Ние предприехме действия веднага, но самата процедура по удовлетворяване на кредиторите в България отнема време. През 2024 г. окончателно затворихме тази тема, когато продадохме всичко, което можеше да се реализира по отношение на тази сделка“, подчерта той.

По думите му са върнати само 4 милиона лева от тези 150 милиона. „Само това беше възможно“.

„Когато поехме фирмата под свой контрол, точно с целта да разберем какво има в нея, и когато събрахме необходимата информация, изнесохме на публичен търг цялата фирма, която беше обект на обезпечението“, сподели Арабаджиев.

Той обясни, че са проведени 4-5 търга. „Започнахме от 9–10 милиона лева. Никой не се явяваше и чак на четвъртия или петия търг се появи кандидат-купувач. Сделката се осъществи за 3,5 милиона“.

„Колкото и да е важно да се връщаме към тези теми, трябва да сме наясно, че днес ситуацията е коренно различна и банката е на съвсем различна позиция от тогава. Всеки път, когато се връщаме назад, малко или много търпим определени щети“, смята Арабаджиев.

По думите му ролята му е била да оздрави институцията и да я превърна в това, което е днес. „А днес тя е един от ключовите партньори на Европейската комисия в България“.

„След тежък двугодишен одит от Европейската комисия, тя установи, че мерките в ББР и вътрешните механизми по отношение на контрол, отчетност и прозрачност са на най-високо ниво“, подчерта той.

„ББР е единствената финансова институция в България, която има право да управлява европейски средства от бюджета на Европейския съюз. Това се случва само 2 години след тези събития, за които говорим през 2021 година“, коментира Арабаджиев.

Според него именно това е помогнало през лятото на 2025 година, след тежки преговори с Европейската комисия, да се спасят 250 милиона евро ресурс по Плана за възстановяване и устойчивост. „Това е ресурс, който държавата щеше да загуби, тъй като не успя да се организира навреме“.

„ББР успя да спаси тези 250 милиона. С тях сега ще бъде извършено саниране на жилищни сгради – над 500 блока и хиляди домакинства ще усетят ефекта от тази мярка“, коментира той.

По думите на Арабаджиев всичко с Мавродиев е минало. „По-важно е да говорим какво е мястото на банката в настоящата икономическа ситуация в страната, защото дебатът е много изкривен“.

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