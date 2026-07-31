Доматите преобърнаха света. Три държави си делят новата империя

Царят в кухнята - доматът, рязко попадна в епицентъра на новата стратегическа "война" за ресурси. Три държави - Китай, Италия и Турция се надпреварват за хората в "червената империя".

Всяка година светът произвежда над 190 милиона тона домати - повече от всеки друг зеленчук. Зад тази привидно обикновена култура стои индустрия за десетки милиарди евро, в която климатът, геополитиката и световната търговия вече водят ожесточена битка.

Ако допреди десетилетие въпросът беше кой произвежда най-много, днес той звучи различно – коя държава ще успее да опази реколтата си от сушата, кой ще разполага с вода за напояване и кой ще спечели следващия голям пазар.

Китай е гигантът, но войната се води другаде

Безспорният лидер в производството на пресни домати е Китай. Страната прибира над една четвърт от световната реколта и оставя далеч зад себе си Индия, Турция, Съединените щати и Египет. Огромният вътрешен пазар обаче означава, че значителна част от тази продукция никога не напуска страната.

Истинската битка започва при индустриалните домати - онези, които се превръщат в доматено пюре, концентрати, кетчуп, консерви и сокове. Именно там се въртят най-големите пари.

Всяка година по света се преработват около 40 милиона тона домати. Това е една от най-мащабните хранителни индустрии на планетата. Най-важните производствени центрове вече не са само Китай, а и Калифорния, Северна Италия, Испания, Португалия и Турция.

Кетчупът е бизнес за милиарди

Когато доматът напусне нивата, той тепърва започва да носи печалба. От него се произвеждат десетки разновидности на доматено пюре и концентрат, които след това се превръщат в кетчуп, сосове, супи, замразени ястия и готови храни. Само световният пазар на кетчуп се оценява на няколко милиарда евро годишно и продължава да расте, а доматените концентрати са сред най-търгуваните хранителни суровини в международната търговия.

Това означава, че всяко сътресение в реколтата не се усеща само на зеленчуковата борса. То стига до производителите на пица, ресторантите, хранителната индустрия и в крайна сметка – до джоба на потребителя.

Италия продава качество, Китай – количество

В последните години се оформиха два различни модела. Китай се превърна в световния шампион по евтин доматен концентрат. Благодарение на огромните площи, ниските производствени разходи и мащабните фабрики страната изнася милиони тонове суровина, която достига до десетки държави.

Италия избра противоположната стратегия. Вместо да се конкурира с най-ниската цена, тя продава качество, произход и традиция. Етикетът „Made in Italy“ позволява на италианските производители да реализират значително по-висока добавена стойност, особено при премиум сосовете, консервираните домати и продуктите за ресторантьорството.

Така световният пазар постепенно се разделя на две – евтин индустриален концентрат и висок клас продукти с ясно обозначен произход.

Климатът започва да избира победителите

Доскоро най-големият риск за производителите бяха цените на енергията и транспорта. Днес това вече не е така.

Новият фактор се нарича климат. Лятото на 2026 г. донесе продължителни горещини в големи части на Южна Европа. Испания отчете по-слаба реколта в някои от основните райони за индустриални домати, след като екстремните температури намалиха добивите. В същото време Италия успя да компенсира част от недостига с по-големи площи и по-добро управление на напояването.

Това показва новата реалност. Не печели държавата с най-много слънце, а тази, която разполага с достатъчно вода, модерно земеделие и устойчиви сортове.

Именно затова анализаторите вече говорят за пренареждане на световната карта на доматите.

Турция и Египет настъпват

Докато вниманието е насочено към Испания и Италия, други играчи тихо увеличават влиянието си. Турция продължава да разширява производството както на пресни, така и на индустриални домати. Благодарение на географското си положение тя снабдява едновременно Европа, Близкия изток и Русия.

Египет също инвестира сериозно в напояване и модерни земеделски технологии. Заедно с Мароко той постепенно се превръща във все по-важен доставчик за европейските пазари.

Това означава, че бъдещата конкуренция няма да бъде само между европейските държави. Средиземноморието вече се превръща в арена, в която Европа, Азия и Северна Африка се борят за едни и същи потребители.

България има традиции, но губи мащаб

Преди десетилетия България беше известна със своите домати и консервна промишленост. Множество предприятия произвеждаха пюрета, сокове и консерви както за вътрешния пазар, така и за износ.

Днес картината е различна. Българските производители продължават да отглеждат качествени домати, но мащабите вече не могат да се сравняват с тези в Италия, Турция или Испания. През зимните месеци страната разчита в голяма степен на внос, а местната преработвателна индустрия работи при далеч по-силна международна конкуренция.

Въпреки това България има едно предимство – традицията. Все по-търсени стават местните сортове, а интересът към продукти с ясен произход и по-високо качество дава шанс на българските производители да се конкурират не с количество, а със стойност.

Следващата битка ще бъде за водата

Истинската война около доматите тепърва започва. Светът няма да спре да ги консумира. Напротив – търсенето продължава да расте. Но докато населението се увеличава, климатичните промени правят производството все по-несигурно. Затова следващият голям ресурс вече не са самите домати.

Това е водата.

Държавите, които успеят да осигурят напояване, устойчиви сортове и модерни технологии, ще бъдат новите победители на пазара. Останалите рискуват да изгубят позиции в една индустрия, която всяка година движи десетки милиарди евро.

В света на храните доматът изглежда обикновен. Но зад неговия сочен червен цвят вече се води една от най-важните ресурсни войни на XXI век.