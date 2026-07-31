Всичко в едно приложение: защо потребителите избират MyFin

През последните години мобилните финансови приложения се превърнаха в неизменна част от ежедневието. Потребителите вече търсят удобен начин да извършват разплащания, да управляват средствата си и да следят финансите си бързо, сигурно и без посещение на банков офис. Именно това предлага MyFin, дигитален портфейл, който обединява множество финансови услуги в модерно мобилно решение.

Едно от основните му предимства е възможността за откриване на лична сметка с IBAN без такса. Само след няколко лесни стъпки всеки може да се регистрира и веднага да започне да изпраща и получава средства.

Приложението позволява извършване на преводи към банкови сметки с IBAN както в България, така и в чужбина. Потребителите могат да изпращат пари на приятели директно по мобилен номер от телефонния указател или чрез специален линк. Преводите между сметки в MyFin се извършват незабавно и без такса, а разплащанията могат да са в евро, щатски долари и британски лири.

Допълнително удобство при управлението на финансите осигурява интуитивният дашборд, който предоставя цялата важна информация на едно място. Чрез него могат да се следят наличностите по сметките, движението на средствата и разпределението им в различни валути. Благодарение на добре организирания интерфейс до всяка основна функционалност се достига само с няколко докосвания на екрана.

Предлагат се и различни видове платежни карти, съобразени с индивидуалните нужди на потребителите. Виртуалната карта е подходяща както за онлайн покупки, така и за плащания чрез телефон или смарт часовник чрез дигитални портфейли. Тя осигурява бърз и удобен достъп до средствата директно от мобилното приложение. За потребителите, които предпочитат традиционните разплащания, се предлага и физическа карта, произведена от 100% биоразградима пластмаса. Това е още една стъпка към по-устойчиво потребление.

За по-добър контрол върху личните финанси допринася и функционалността „Личен бюджет“. Тя анализира финансовите операции и позволява категоризиране на разходите, създаване на персонализирани категории и определяне на месечни бюджети. Приложението изпраща известия при доближаване до зададения лимит и помага за по-лесното планиране на разходите и постигането на спестовни цели.

Възможностите непрекъснато се разширяват. MyFin Investment позволява покупка на акции и борсово търгувани фондове (ETF) само с пет клика. Всеки може да изгради собствено инвестиционно портфолио и да следи актуалните пазарни цени и представянето на избраните активи на капиталовите пазари по света директно през смартфона си.

Допълнителните услуги, които улесняват ежедневието, включват плащане на битови сметки, плащане на зони за паркиране, закупуване на електронни винетки, използване и управление на електронни ваучери за храна, както и покупко-продажба на безналично злато чрез услугата „Златна сметка“.

Комбинацията от богата функционалност, интуитивен интерфейс,сигурност и постоянно развитие превръща MyFin в предпочитан финансов партньор за все повече потребители. Вместо да използват множество отделни финансови решения, те получават една цялостнаплатформа, която обединява ежедневните разплащания, управлението на личния бюджет и възможностите за инвестиране всичко това директно от мобилния телефон.