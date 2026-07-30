Посочиха къде се крие Симона Пейчева

Световната шампионка по художествена гимнастика Симона Пейчева се очертава като един от най-важните свидетели за възстановяването на последните часове от живота на бизнесмена Владимир Янков - Владо Загатото, който бе убит и изгорен преди три дни.

Тя е била с него на вечеря малко преди той да се прибере в дома си в Банкя, където по-късно е открито обгорялото му тяло, но след убийството му е потънала вдън земя. По последни данни се намира на територията на област Бургас.

Днес всички районни управления на МВР на територията на Бургаска област, както и граничните полицейски служби по Южното Черноморие, са включени в издирването гимнастичката, за която се предполага, че или е в този район, или ще се опита да премине през границата, научи Флагман.бг.