Изплува първата снимка на изпепеления в Банкя бизнесмен. Камерите на дома му проговориха

Владо Загатото е вдясно, с очилата, а до него вляво е съдружникът му Петър Попов. Това е първата снимка на овъгления бизнесмен Владимир Янков, който бе намерен днес мъртъв в собствения си опожарен дом в Банкя. Криминалисти от СДВР нищят кървава екзекуция за милиони, брутална завера с биткойни и тайнствена гимнастичка Симона Пейчева , която е белязала последните часове на Владо Загатото!

Свирепият криминален екшън взриви столичния баровски район Банкя, след като огнеборци и полиция се натъкнаха на зловеща гледка при гасенето на пожар. В една от стаите на луксозната си къща бе открито силно овъгленото тяло на 56-годишния крупен бизнесмен Владимир Янков, по-известен в сектора като Владо Загатото. Първата изплувала в публичното пространство снимка от местопрестъплението, и оперативните данни сочат, че не става дума за нещастен случай, а за садистична екзекуция.

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Източници от разследването сочат, че милионерът, който върти мащабен внос на италианско кафе, чай и вендинг машини, е станал жертва на свирепа свада. Една от основните горещи следи води към жестока завера и скандал за биткойн портфейла на Владимир Янков. В кулоарите на МВР упорито се коментира и версията за тайнствена любовна афера на Загатото с известна бивша гимнастичка Симона Пейчева, с която той е прекарал часовете преди настъпването на смъртта си.

Камерите проговориха: Подпален е жив след детайлно планиран капан

Криминалистите от СДВР и Софийската градска прокуратура вече държат в ръцете си най-важните доказателства – записи от охранителните камери на имота. Видеоматериалите потвърждават, че Янков се е прибрал в къщата в компанията на мъж. Според разследващите, гневният събеседник се е вбесил дотолкова, че е запалил главата на Владимир Янков, а след това е опожарил и цялата луксозна къща, за да скрие следите на бруталното престъпление.

Криминалистите от СДВР с екип следователи под наблюдението на прокурор от Софийска градска прокуратура продължават да работят по т.нар. "горещи следи" и се очаква скоро да арестуват извършителя на убийството.

Владимир Янков беше собственик и съдружник в ЗАГАУТО ЕООД, ЗАГАТО ЛОГИСТИК ЕООД, ЗАГАТО ООД, ФАСТ СЪРВИЗ ООД и “ТОМАН БЪЛГАРИЯ“ ООД. Приходите им са впечатляващи и най-високите достигат впечатляващите 100 млн. лв., сочи справка в търговския регистър.