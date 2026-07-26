Ето го касапина. Ликвидиран е

Елитни германски спецчасти ликвидираха 21-годишен радикален ислямист в района „Шпандау“, след като извършителят превърна фестивала „Берлин Прайд“ в кървава баня. По данни на „Дойче Веле“ , терористът е бил под наблюдение от службите за сигурност и е свързан с „Ислямска държава“, но въпреки това е останал на свобода. При нападението с микробус са ранени 29 души, а след акцията улиците на Берлин остават под засилена охрана.

Фанатикът

Кървавият терор в сърцето на Берлин е поредният брутален епизод от черната хроника на радикалния ислямизъм в Европа, който за пореден път извади наяве критичните пробойни в системите за сигурност. Разследването на германските власти доказа, че 21-годишният атентатор е бил отлично известен на спецслужбите като фанатизиран екстремист, който по-рано е правил опити да се присъедини към терористичната групировка „Ислямска държава“. Въпреки натрупаното дебело криминално досие и реалната заплаха, която е представлявал за обществото, той е оставен да се разхожда свободно по улиците, което му позволява да планира и хладнокръвно да реализира пъкления си план.

Клането

Атентатът беше извършен по време на мащабния фестивал „Берлин Прайд“ в района на парка „Тиргартен“, където терористът се вряза с микробус в нищо неподозиращото гъсто мнозинство от хора, след което слезе и започна яростно да кълца гражданите с огромно мачете. Вълната от насилие остави след себе си една загинала жена и 29 брутално прегазени и нарязани жертви, като осем от тях остават в критично състояние в болница. Извънредната ситуация вдигна под тревога цяла Германия и принуди съседни европейски столици незабавно да затегнат мерките за сигурност по време на своите масови прояви, за да предотвратят последващи кървави удари на копипейст терористи.

