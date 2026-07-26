Откриха гигантско златно находище, което може да пренареди света

Учени откриха рекордни концентрации на невидимо злато на повече от 700 метра под океанската повърхност край Япония. Благородният метал е заключен в кристалната структура на пирита - минерала, известен като „златото на глупците“. В отделни проби съдържанието му достига 1,9 процента от теглото, което е най-високата стойност, установявана в подводно хидротермално находище. Резултатите могат да променят представите за образуването и търсенето на злато на морското дъно.

Проучването е извършено в подводната вулканична калдера Хигаши-Аогашима в архипелага Идзу-Огасавара. Районът се намира край остров Аогашима, южно от Токио, и включва активни хидротермални полета, от които излизат нагорещени течности, наситени с минерали. Пробите са събрани с помощта на подводни роботи от сулфидни могили и комин на така наречения черен пушач.

Злато, което не може да бъде видяно

Откритият метал не се среща под формата на зрънца или миниатюрни късове. Анализите показват, че атомите му са разпределени в самата кристална решетка на пирита и затова не могат да бъдат забелязани с невъоръжено око или с обикновен микроскоп.

Учените използвали вторично-йонна масспектрометрия, която позволява измерване на изключително малки количества вещества. Методът открил злато във всички изследвани пиритни проби, като най-високите концентрации били регистрирани в кристали, богати още на арсен, олово или мед.

Следата към нови подводни находища

Откритието дава на геолозите нови насоки при търсенето на подводни залежи. Връзката между златото и определени форми на пирита може да помогне за разпознаването на богати хидротермални зони и в други части на света.

Изследването хвърля светлина и върху процесите, чрез които нагорещените подземни течности пренасят метали и ги натрупват около вулканичните отвори. Разликите между отделните проби обаче са големи, което показва, че концентрацията зависи от мястото и начина на образуване на пирита.

От рекордната проба до мината има дълъг път

Резултатите не доказват, че край Япония вече има установен огромен запас, готов за промишлено разработване. Проучването измерва концентрацията в конкретни минерални проби, но не определя общото количество злато в калдерата, размера на икономически извлекаемите залежи или цената на евентуален добив.

Преди да се говори за подводна мина, са необходими подробно картографиране, оценка на ресурсите и технологии за извличане на златото от пирита. Трябва да бъде изследвано и въздействието върху дълбоководната среда, тъй като хидротермалните полета могат да поддържат уязвими и все още слабо проучени екосистеми.