Мина ще добива повече въглища от цели държави. Гонят световен рекорд
Гевра се разширява стремително и може още догодина да изпревари американския лидер Black Thunder
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Гевра се разширява стремително и може още догодина да изпревари американския лидер Black Thunder
Залежът в района Чатинг се очертава като важна ресурсна база за Източен Китай, а съпътстващите сребро и сяра допълнително вдигат стойността му
Индийската Lloyds Metals получи зелена светлина за първите стъпки към възстановяването на Пангуна - гигантско находище с 5,3 млн. тона мед и 19,3 млн....
Планът обхваща находищата Северен Катпар и Горен Кайракти
Около 10% от заводите са в ремонт, а Москва харчи все повече за защита на енергийната инфраструктура
Производителите получават почти същите пари за тон, но плащат много повече за гориво и торове и настояват държавата да се намеси
Тръмп обещава по-евтино гориво за американците, а Каракас очаква огромни инвестиции и съживяване на 17 стратегически находища
От центровете за данни до ракетите и роботите - една прекъсната доставка може да блокира индустрии за милиарди
Вашингтон инвестира в стратегически метали, батерии и редкоземни магнити, за да намали зависимостта си от Китай
В отделни кристали на пирита учените измериха съдържание на благородния метал до 1,9 процента
В допълнение към 907-те тона злато, под земята може да се намират до 13 милиона тона мед и близо 18 600 тона сребро
Учени от Гьотинген откриха в хавайски вулканични скали химически сигнал за материал от границата между ядрото и мантията
Автомобилната индустрия поглъща повече от него, отколкото се добива
Слой от висококачествен илит е разположен близо до повърхността
Енергийният министър: Трябва да използваме местния ресурс в условия на криза
Разработена е тайна пътна карта, която ще промени бъдещето на човечеството
Интересът расте лавинообразно
Находището за 1,5 трилиона долара обещава енергийна независимост, но добивът крие сериозни рискове
Санкциите срещу Русия ограничават спада, но рискът от свръхпредлагане натежава над пазара
Уникалното и изключително полезно изкопаемо е в Казахстан