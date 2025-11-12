Американци ще добиват много скъп метал в азиатска държава

Американската компания Cove Capital и казахстанската Tau-Ken Samruk ще разработват съвместно находищата Северен Катпар и Горен Кайракти в Карагандинска област в Казахстан.

Според местното издание „Курсив“

това са сред най-големите неразработени находища на волфрам в света.

Държавната инвестиционна холдингова компания на Казахстан, Самрук-Казына, оценява общите запаси от волфрам на 410 000 тона.

Съгласно споразумението, подписано в кулоарите на срещата на върха C5+1 във Вашингтон, компаниите ще създадат съвместно предприятие. Cove Capital ще контролира 70% от начинанието. Общата инвестиция се оценява на 1,1 милиарда долара, от които 900 милиона долара могат да бъдат осигурени от Американската ЕксИм банк.

В момента се извършва подготвителна работа за завършване на предпроектното проучване за проекта „Северен Катпар“. Предпроектното проучване предвижда

създаването на предприятия за първична преработка на волфрам в Казахстан.

Тези предприятия ще произвеждат амониев параволфрамат, който се използва в производството на специализирани волфрамови продукти, включително прахове и износоустойчиви компоненти.

Това не е единственият проект, който Cove Capital реализира в Казахстан. Компанията проучва и за редки и редкоземни метали в находището Гремячинский в Улански район на Източноказахстанска област и в находището Акбулак в Костанайска област. Последният проект се изпълнява съвместно с Kazgeology (дъщерно дружество на Tau-Ken Samruk).

Желанието на САЩ да заздравят връзките си с Централна Азия

Заслужава да се отбележи, че Съединените щати търсят в световен мащаб алтернативни източници на суровини и центрове за преработка на Китай, особено за редки елементи и благородни метали. Междувременно страните от Централна Азия, включително Казахстан, провеждат политика на диверсификация, за да се дистанцират от Русия и Китай.

Само през първата половина на втория мандат на Доналд Тръмп Съединените щати подписаха търговски споразумения със страни от Централна Азия на обща стойност 12,4 милиарда долара. Едно от тези споразумения е сделката между американската компания Cove Kaz Capital Group и суверенния фонд на Казахстан за разработване на две големи находища.

