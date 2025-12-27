Северна Корея привлича инвеститори за довършване на най-високата си сграда

След почти четири десетилетия строителство, хотелът „Рюгьонг“ в Пхенян планира да отвори врати, като предостави на чуждестранен инвеститор правата за управление на казино в сградата. Инвеститорът ще трябва да поеме и завършването на интериора, съобщава Daily Mail.

Хотелът е най-високата сграда в Северна Корея – 150 етажа и 330 метра височина. Пирамидалната му форма се е превърнала в символ на незавършените амбиции на страната. Строителството започва през 1987 г. с целта да бъде най-високият хотел в света, но спира през 1992 г. заради икономическата криза след разпадането на Съветския съюз.

Следват десетилетия на прекъсвания, включително 16-годишна пълна пауза, и оттегляне на чуждестранни компании. Външната част е завършена през 2011 г., но интериорът с площ 360 000 кв.м остава празен. На една от страните на сградата са монтирани LED екрани, които показват пропагандни послания и превръщат хотела в един от най-големите външни видеодисплеи в света.

Сега властите предлагат нов подход за привличане на инвестиции чрез инсталиране на казино. Правомощието да определя местоположението и управлението на казиното ще бъде предоставено на чуждестранен предприемач, който инвестира в довършването на интериора. Решението е взето след преглед по нареждане на лидера Ким Чен Ун, който иска да стимулира чуждестранния туризъм.

Моделът се основава на първия луксозен хотел с казино – „Янгакдо“, отворен през 1998 г. за чужденци. Казиното се явява важен източник на чуждестранна валута, като страната управлява и второ казино в хотел „Бипа“ в специалната икономическа зона Расон.

Целта е туризмът в Пхенян да се съживи, след като ресторантите, плувният басейн и апартаментите в „Рюгьонг“ бъдат завършени. Плановете обаче идват само седмици след спирането на туристическите програми към западни посетители, като ограничените екскурзии до Расон са отложени.

След тригодишно затваряне заради пандемията от COVID-19, Северна Корея постепенно отваря врати за чуждестранни туристи – частично облекчение е въведено през 2023 г., а миналата година страната прие първите руски туристи след дългото прекъсване, съобщи Vesti.bg

