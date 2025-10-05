Стана ясно кой ще е наследникът на Ким Чен-ун на върха
По всичко личи, че статутът на Ким Че-у като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден
По всичко личи, че статутът на Ким Че-у като вероятен приемник на поста на баща си е затвърден
Скоростта му е невероятна
Ким обеща да ускори ядреното въоръжаване на страната си
Президентът издаде куриозна за 21 век заповед
Двете страни се договориха да „продължат постепенно да укрепват“ отношенията си
Важно е за Южна Корея, Япония и Китай да изпълняват стриктно санкциите на ООН за Северна Корея
Ракетите са прелетели около 400 км, съобщи Съвместното командване на въоръжените сили
САЩ обвиняват Северна Корея, че е доставила "десетки балистични ракети и над 11 000 контейнера с бое...