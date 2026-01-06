Политика

Пеевски: Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро

Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията, каза още той

06 яну 26 | 7:03
Фатме Мустафова

Президентът Тръмп даде отличен пример за лидерство с отстраняването на диктатора Мадуро.

Това пише в своя позиция  Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС- НОВО НАЧАЛО.

Демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм.

Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро.

Автор Фатме Мустафова

