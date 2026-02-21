Костадинов се вбеси: Дивашка педофилска секта с огромен чадър!

Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов определи в предаването "Денят ON AIR" състава на служебния кабинет като "пълен потрес".

"Пародия. Това правителство представлява единствено Радев. Мумии на прехода, хора без експертни качества, хора със съмнително поведение, активисти на ПП-ДБ, на Доган, на ГЕРБ, на Радев... Четворна коалиция, която тества бъдещо управление между ПП-ДБ, ГЕРБ, Радев и Доган. Този кабинет е реден и роден от Радев", заяви депутатът пред Bulgaria ON AIR. Според него Дечев за пръв път влиза в сградата на МВР, а на следващия ден иска оставки.

"Ами ако тези хора откажат да подадат оставки? Ще ги уволни", посочи Костадинов.

Той още добави:"Не вярвам на институциите, защото служат единствено за параван. В България няма човек, който да не смята, че там виждаме дивашка педофилска секта с огромен чадър на всички нива на държавната администрация. Коя е тази мрежа, която може да функционира толкова безнаказано в няколко правителства?", каза лидерът на "Възраждане". Костадинов обърна внимание, че случилото се при Петрохан става 5 дни след излизането на досиетата "Епстийн".

"Вчера беше арестуван братът на английския крал. Става нещо чудовищно в световен мащаб. В България имаме кмета на столицата, който е дарил 70-80 хил. евро. Оказа се, че е ходил 9 пъти. Виждаме сериозна връзка с нива на държавната администрация. Как да си обясним мълчанието на ГДБОП, ДАНС и прокуратурата, след като е имало сигнал срещу педофилите. Имало е и световен чадър", коментира още той.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com