25 минути вгорчиха живота на Гюров, минираха кабинета

25 минути разлика между оставка и клетва дадоха повод на депутати да оспорват легитимността на Андрей Гюров като служебен премиер.

Спор подал ли е оставка от БНБ преди да се закълне като министър-председател прекъсна заданието на Народното събрание малко след като кабинетът встъпи в длъжност. След дадената почивка председателстващата парламентарното заседание Рая Назарян обяви, че Гюров е изпълнил условията да поеме новия пост.

Народни представители от ИТН обаче оспорват, твърдейки, че той се е заклел в 10.04 ч., а е депозирал оставка от предишната си месторабота в 10.29 ч. Според Станислав Балабанов това е в условие на несъвместимост и той не е можел да се закълне като премиер.

От ПП обявиха, че според тях мандатът му е бил прекратен по силата на закона.

"Днес - 19 февруари, в деловодството на Народното събрание (НС) е постъпило писмо от Андрей Гюров, избран с решение на НС от 26 юли 2023 г. за подуправител, ръководител на управление "Емисионно" на Българската народна банка (БНБ), с което заявява, че с оглед назначаването му за служебен премиер, на основание чл.13 ал.5 от Закона за БНБ, подава оставка от заеманата длъжност на подуправител", обяви председателят на парламента Рая Назарян.

Съгласно въпросната разпоредба и във връзка с указа на президента от 19 февруари 2026 г. за назначаване на служебно правителство, правомощията на Гюров като подуправител на БНБ се прекратяват с назначаването му като служебен министър-председател по реда на чл.99 ал.5 от Конституцията, прочете тя.

Преди това Станислав Балабанов отбеляза от парламентарната трибуна, че сме станали свидетели на "следварително подадена оставка" в НС на Андрей Гюров като подуправител на БНБ. "След като той е бил избран с акт на парламента за подуправител, не е ли логично да бъде освободен също с акт на НС, както всички други, избрани от парламента", попита зам.-председателя на ПГ на ИТН.

Оставката е постъпила след клетва, категоричен бе той. Според него документът е трябвало да се получи преди това.

"За пореден път имаме прецедент на служебен министър-председател, който става такъв в нарушение на закона. Кирил Петков е такъв, докато е двоен гражданин", каза още Балабанов.

