Кмет закова Ивайло Мирчев, разкри опашата манипулация

Кмет закова Ивайло Мирчев, хващайки го в опашата манипулация.

"Имах един случай от Малко Търново. Бяха ми казали за една жена - на 80 години, на която бяха забавили дървата и накрая бяха дали мокри дърва. Трябваше аз да не намесвам, да звъня телефони, за да решим този проблем. Тя е била наказана, защото не е гласувала правилно!", заяви Мирчев в "Панорама".

Може би тази история щеше бързо да "изтече", ако днес кметът на Малко Търново Илиян Янчев не бе реагирал на твърденията на Мирчев, съобщиха "Флагман" и агенция ПИК.

Янчев безспорно добре познава всеки един човек и проблем в странджанската община.

Неслучайно е кмет от 2011 година до този момент и винаги печели на първи тур с огромна преднина. Със сигурност няма баба, която да не познава, а и хората в Малко Търново знаят, че е социален кмет - стреми се да е близо до хората и всичко, което им е необходимо, да бъде обезпечено навреме. Заради това и историята с "наказаната пенсионерка" изглежда съшита с бели конци, казват местните.

"Чух въпросния г-н Мирчев в едно уважавано от мен предаване и не мога да повярвам на думите му. Обадих се на началника на ДГС Малко Търново, за да го попитам все пак дали има такъв случай, който да ми е убягнал - няма, разбира се. Пълна измислица! Не знам защо този човек лъже по толкова безобразен начин. Наясно съм, че по време на избори се лъже най-много, но защо трябва да е на гърба на възрастните хора.

Оттук разбирам на каква платформа ще започнат тези избори - клевети и лъжи. Това не е мъжко поведение! Каня най-учтиво г-н Мирчев да дойде в Малко Търново. Не знам дали знае, че не се стига с лодка като в Росенец, но нека да дойде да обясни коя е въпросната възрастна жена", каза Илиян Янчев пред "Флагман".



Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com