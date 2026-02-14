Излязоха нови разкрития по случая "Петрохан"

Екипите на пожарната, които бяха в хижата „Петрохан“, вече са се оттеглили, но на място все още са разследващите.

Вече две седмици пътят към хижата остава затворен. Автомобил на полицията го препречва още в началото, а нагоре по пътя има още няколко.

Патрулите са около всички отклонения към хижата. И ще останат, докато не се стопи снегът.

На 13 ден от трагедията хората в село Гинци не искат да говорят по случая, но разкриват, че в планината това не е единственият път към хижата.

Екипж на bTV намерил и втория исторически път. Той е доста по-дълъг - над 10 километра и е трудно проходим.

Оттук до мястото се стига само пеша или с високопроходими автомобили.

И докато следствените действия и огледите в хижата са в ход, продължават и експертизите по случая.

Съдебният лекар, направил аутопсиите на жертвите от Петрохан, каза по-рано днес, че до трите тела на загиналите Дечо, Ивайло и Пламен, са намерени 4 гилзи, 2 пистолета и 1 пушка.

Доц. д-р Александър Александров обяснява, че това не изяснява въпроса дали става дума за убийство или самоубийство.

„Кой е държал пистолета, аз не мога да кажа. Аз сам мога да се застрелям от упор, но и вие може да ме принудите да стоя мирно и да ме гръмнете.

С два изстрела, дори и с три – може да има самоубийство. Интерпретацията на този настоящ случай ще бъде направена в рамките на цялото разследване“, обясни той.

Съдебният лекар обяснява, че доста трудно ще се установи точният час на смъртта.

Той коментира и информацията, че тримата загинали край Петрохан не са приемали храна в дните преди смъртта им.

„Искам да ви кажа, че един стомах след нахранване се изпразва за 3-4 часа средно. Значи ли това, че сутрин, когато станем и сме с празни стомаси, значи ли, че се подготвяме за самоубийство и си прочистваме организма?“, каза доц. д-р Александров.

Продължават и проверките на МВР за това как са издадени разрешителните на жертвите за голямо количество оръжеен арсенал.

От документи от разследването става ясно, че в последните 2 години са прекратени 2 съвсем различни производства след подадени сигнали срещу Ивайло Калушев. Според данни на държавното обвинение са били разпитани 6 души, между които и 2 деца.

Те са извеждани от страната няколко пъти без семействата си. Разпитът на децата е бил в присъствието на психолог. Събрани са данни от няколко институции, даже и от гранична полиция.

А по време на посещенията в хижата не са открити доказателства за каквито и да било нарушения, пише Блиц.





