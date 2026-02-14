И убиецът от „Подуяне“ се увличал по будизма

Мъжът, намушкал трима души в столичния квартал „Подуяне“, остава за постоянно в ареста, реши Софийски градски съд.

Припомняме, че Петко Топурски бе обвинен за това, че е намушкал сина си, майка си и дъщеря си, като 21-годишният мъж почина вследствие на раните.

По време на заседанието днес съдът посочи, че Топурски имал определени религиозни тенденции, но без изявени нарушения.

Има информация от роднините му, че обвиняемият е започнал да се увлича от будизма, стана ясно на делото.

Всяко едно от трите вменени престъпления се явява тежко такова по смисъла на НК и се ползва със завишена степен на обществена опасност с високо наказание.

Не се пренебрегва фактът, че Топурски е неосъждан, но тъй като наказанието за тези престъпления е високо, това няма толкова голяма тежест.

Според съда е от първостепенна важност да се установи психологическото състояние на Петко Топурски и експертиза трябва да бъде направена.

Според прокуратурата няма данни за психично заболяване на обвиняемия. Необходимо е изследване, но в стационарни условия. Мъжът трябва да бъде закаран до затвора в Ловеч, където това да се случи.

Защитата - адвокат Ирена Караколева, не смята, че има риск обвиняемият да се укрие или да извърши ново престъпление. Той е бил обявяван за общодържавно издирване преди, но в качеството на свидетел.

Адвокатът твърди, че близки до Топурски са свидетелствали, че той "безкрайно обича" децата си и майка си. Майката на едно от децата на Топурски и неговата майка споделили, че в последно време се забелязва промяна в поведението му.

"По делото има доказателства, които водят до подозрение за наличие на психично разстройство", обясни Караколева, цитирана от NOVA.

Според защитата заключението на вещите лица е, че Топурски трябва да бъде принудително вкаран в психиатрична болница, която е към затвора в Ловеч.

Прокуратурата обаче посочи, че няма никакви документи или каквито и да е доказателства, че е страдал от психическо заболяване. Защитата смята, че има всички данни, че той се е променил тотално и както твърдят негови близки е станал друг човек.



