Проговори бащата на 8-годишния Леон, живял с Калушев в Петрохан

Популярният фотограф Симеон Варсано направи кратък коментар пред агенция ПИК във връзка с информациите, че синът му е бил на обучение при Ивайло Калушев.

За името на невръстното хлапе се разбра заради сигнал от бабата и дядото на Леон, които търсят помощ от Агенцията за закрила на детето. В сигнала си те пишат, че след като внукът им е отишъл на обучение при групата на Калушев в Петрохан, той се е отчуждил от тях. В последствие възрастните хора оттеглят сигнала си. Причината е натискът, който им оказват родителите на Леон.

Известния фотограф беше осезаемо разтревожен от събитията в Петрохан и край Околчица.

"Не желая да говоря по този въпрос. Това са лични неща. Не искам детето ми да страда от това, което се случва. Достатъчно му се случи", заяви Варсано пред ПИК.

