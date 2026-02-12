Скандалът ехти! И Терзиев си призна, водил децата си в хижа "Петрохан"

Демоничната секта, както съсобственикът на "Галъп интернешънъл" Петър Кишашки нарече кълбото от криминални и политически зависимости около трагедията "Петрохан", започна да излиза наяве.

Столичният кмет Васил Терзиев, който първи си призна, че е правил дарения за НПО-то на Ивайло Калушев и неговите "рейнджъри", направи нови шокиращи признания - водил и децата си в хижа "Петрохан", в която на 1 февруари бяха намерени трима простреляни в главата мъже.

"Ходил съм на хижа "Петрохан" и с моите деца. Ако съм намирал нещо нередно, първо съм щял да сигнализирам", каза на брифинг кметът на София Васил Терзиев.

Вместо да даде обяснение за връзките си с т.нар. национална агенция за контрол на защитените територии и обяснения за отношенията си с Калушев и компания, Терзиев нападна МВР и разследващите органи.

"Въпросът, който аз си задавам, е къде е министърът на вътрешните работи, къде е главният секретар? Тях ги няма и въпросите идват към мен защо съм бил дарявал. Всичко това ще се радвам, когато ме извикат в прокуратурата, да свидетелствам. Все още никой не ми се е обадил", каза Терзиев.



"Да ми пришиват всички тези гнусотии, които се казаха, ми е изключително обидно", допълни той, цитиран от бТВ.

"Правим поредните съчинения от всички страни, вместо институциите да си свършат работата и да ни успокоят като общество. Това, което стана, е поредното разделение и никой не търси истината, а политически дивиденти, защото идват избори", посочи столичният кмет.

Терзиев каза, че познава жертвите от три-четири години. Отново посочи, че е един от дарителите и е вярвал в каузата, която те са защитавали – опазване на българската гора.



Той не си спомня точно колко пари е дарил на организацията им, но смята, че може би са около 70 000-80 000 евро.

"Ако съм имал каквито и да било съмнения за всички тези неща, които се изговориха през последните дни, не бих дарил", каза Васил Терзиев.



"Аз съм дарявал за всякакви кауза, просто не съм бил публичен с това, защото за мен дарителството не е това да помогнеш на някого, а после да търсиш дивидент. То е нагласа, че за каузите, които са важни, трябва подкрепяш хората, които се борят за тях. Дарявал съм за лечението на деца и възрастни, дарявал съм за църкви. Може да видите моите име като дарител на "Пирогов"", каза още кметът на София.

Вчера и бившият екоминистър Борислав Сандов призна, че е ходил в хижата на рейнджърите. "Веднъж съм посетил хижа "Петрохан" през 2022 г., за да се уверя, че там няма фиктивна дейност. Посещавал съм я и със семейството си през 2024 и 2024 г."

При първото си посещение той е искал да се увери, че рейнджърите са имали нужната техника, която му е била показвана на снимки. Уверил се, че базата е в състояние, в което те могат да живеят и да извършват дейността си. Сандов допълни, че е видял техника, вероятно свързана с тези гмуркания, защото имало множеството кислородни бутилки и високопроходим джип.

През 2023 и 2024 г. бившият екоминистър е посещавал хижата със семейството си в горещите дни.Според него в поведението на обитателите на хижата не е имало нищо смущаващо. "Ние сме пили чай на верандата и сме коментирали общополитически теми. Или теми, свързани с гората, какво се случва с биоразнообразието. Коментирахме възможността за обявяване на нова защитена територия там. Това са темите, които сме обсъждали", каза Сандов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com