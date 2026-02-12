Възраждане иска публичен регистър на педофилите

Парламентарната група на „Възраждане“ внесе предложение за създаване на публичен регистър на педофилите, с аргумента, че родителите трябва да имат достъп до информация, за да предпазват децата си. Това обяви в кулоарите на Народното събрание депутатът Климент Шопов. По думите му сегашният Национален регистър е достъпен само за определени институции, което според партията не е достатъчно.

В деловодството на парламента вече са внесени промени в Закона за закрила на детето. С тях се предлага част от информацията да стане публична - три имена, дата на раждане, адрес, вид на престъплението и наложеното наказание. Според Шопов тези стъпки са „абсолютно необходими“, тъй като през последните години се отчита ръст на подобни престъпления. Той посочи, че от 2023 г. до 2024 г. увеличението на случаите на педофилия у нас е 58 на сто.

Темата неизбежно отвори дебат за баланса между защита на децата и правото на лични данни, както и за възможните последици от публичното оповестяване на подобна информация. Предстои предложението да бъде разгледано в ресорните комисии.

По време на брифинга бе засегнат и въпросът за ветото на президента върху промените в Изборния кодекс. Депутатът Цвета Рангелова заяви, че „Възраждане“ ще подкрепи текстовете в кодекса и ще гласува „против“ ветото. „Дали ще го преодолеем зависи от това дали БСП-Обединена левица ще преосмислят позициите си, каквито заявки се дават в новото ръководство“, добави тя.

