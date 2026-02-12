„Шест трупа и педофили“! Парламентът избухна заради „Петрохан“

Днешното заседание на Народното събрание започна не с икономика, а с взрив от обвинения, обиди и открита политическа война около случая „Петрохан“. От трибуната прозвучаха тежки думи за „шест трупа“, „педофили“ и „лицемерие“, а напрежението ескалира до степен да бъдат изключени микрофоните в залата. Скандалът показа колко дълбоко случаят е проникнал в политическия дебат и колко лесно трагедията се превръща в инструмент за атака. Наложи се председателят на парламента Рая Назарян да прекъсне заседанието с 15-минутна почивка.

Искрата беше запалена от декларация на Светослав Балабанов от „Има такъв народ“, който заяви от трибуната: „Калушев е бил „прекрасен“ любител на деца, който ги е насилвал сексуално. И аз съм родител, няма как да приема такова родителско мнение, напротив – тежко съм отвратен, че е възможно българското общество толкова да е счупено, че родители да смятат това за нормално и да не защитават децата си, а убийците им.“

Балабанов директно атакува ПП-ДБ: „Призовавам колегите от ПП-ДБ – излезте и коментирайте. Как не трябва да се политизира тази тема бе, лицемери? Имаме шест трупа, имаме педофили, които пазите.“

Отговорът дойде от Божидар Божанов от „Продължаваме промяната-Демократична България“, който определи обвиненията като „евтина политическа пропаганда“. „Мислите ли, че не сме отвратени и притеснени от това, което излиза? Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени. Виждам гнева ви, че няма да влезете в следващия парламент, но не разделяйте обществото“, заяви той.

Скандалът обаче прерасна в откровена словесна агресия, когато Тошко Йорданов изкрещя от трибуната: „Да, смятаме, че подкрепяте педофилите. Ти беше един от хората, които не искаха регистър за педофилите. Мислим, че ти и цялата ви клика сте п*дераси и подкрепяте педофилите.“

След тези думи напрежението в залата излезе извън контрол. Йордан Иванов от ПП-ДБ поиска Йорданов да бъде отстранен, а до трибуната отиде и Ивайло Мирчев. Микрофоните бяха изключени, за да се прекрати хаосът. След почивката председателят на парламента наложи наказание на Тошко Йорданов.

Скандалният старт на деня засенчи останалите точки в дневния ред. Депутатите трябва да изслушат министъра на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов заради значителното и необосновано повишаване на цените на основни стоки и услуги, включително храни и енергия.

Предвидено е и изслушване на старши комисар Димитър Величков и комисар Христо Блецов по повод информация, разпространена във видеоклип на влогъра Станислав Цанков за предполагаемо сексуално посегателство над малолетно лице. Тази част от заседанието ще бъде при закрити врата.

В програмата са още изслушване на представители на МВР за злоупотреби с камери за видеонаблюдение, второ гласуване на промени в Закона за марките и географските означения, ратификация на международни документи и първо четене на изменения в Закона за железопътния транспорт.

