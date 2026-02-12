Парламентът разпитва за скока на цените и скандално разследване

Парламентът започва деня със сериозно напрежение, като първа точка в програмата е изслушване на министъра на икономиката и индустрията в оставка Петър Дилов заради отчетеното рязко и според депутати необосновано поскъпване на основни стоки и услуги, включително храни и енергия. Очаква се народните представители да поискат конкретни обяснения за причините зад ценовия натиск и за предприетите мерки. Темата влиза в пленарната зала на фона на обществено недоволство и растящи разходи за домакинствата.

След това депутатите ще изслушат старши комисар Димитър Величков - директор на Областната дирекция на МВР - Сливен, както и комисар Христо Блецов - началник на отдел Разследване при ОДМВР - Сливен. Поводът е информация, разпространена в публичното пространство чрез видеоклип на влогъра Станислав Цанков, съдържащ данни за предполагаемо сексуално посегателство над малолетно лице. Поради чувствителния характер на случая и засягането на дете, тази част от заседанието ще се проведе при закрити врата.

В програмата е включено и изслушване на представители на МВР заради зачестилите сигнали за злоупотреби с камери за видеонаблюдение. На въпроси на народните представители ще отговарят заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, председателят на Комисията за защита на личните данни Борислав Божинов и главен комисар Владимир Димитров - началник на отдел Киберсигурност в Главна дирекция Борба с организираната престъпност.

Дневният ред предвижда още второ гласуване на изменения в Закона за марките и географските означения, както и ратификация на международни документи, по които България е страна. Очаква се на първо четене да бъдат обсъдени и промени в Закона за железопътния транспорт, които също могат да предизвикат оживени дебати в пленарната зала.

