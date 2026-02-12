Йотова връчва мандата на Гюров. Страната влиза в предсрочен сценарий

Президентът Илияна Йотова днес официално ще връчи мандат за съставяне на служебно правителство на подуправителя на БНБ Андрей Гюров. Срещата е насрочена за 10:00 часа на Дондуков 2, а откритата част ще бъде излъчена на живо по БНТ. Така започва решаващата процедура по формиране на ново служебно управление и подготовка за предсрочни парламентарни избори.

Още вчера държавният глава посочи Андрей Гюров като кандидат за служебен министър-председател. До номинацията му се стигна след като той и още четирима представители от т.нар. домова книга декларираха готовност да поемат поста. Изборът му поставя началото на конституционната процедура, която трябва да доведе до съставяне на кабинет в кратки срокове.

След връчването на мандата Гюров ще разполага със 7 дни, за да предложи състав на служебно правителство. Ако предложеният екип отговаря на изискванията, президентът ще издаде указ за назначаването му. Със същия акт държавният глава трябва да насрочи и предсрочни парламентарни избори, които по Конституция се провеждат в срок до два месеца.

Предстои напрегната седмица на политически консултации, в която ще стане ясно кои лица ще поемат управлението в преходния период и какви приоритети ще заложи бъдещият служебен кабинет. България влиза в нов цикъл на нестабилност, но и на бързи решения.

