Йотова с първи думи за бъдещия служебен премиер

„Моята идея е следващият служебен министър-председател да отговори на очакванията на българските граждани.“ Това заяви президентът Илияна Йотова пред журналисти в село Делчево.

Държавният глава уточни, че ще обяви името на служебния премиер след провеждане на консултации с парламентарно представените партии, които ще започнат във вторник идната седмица. Йотова благодари на всички кандидати за поста, включени в конституционния списък, като определи разговорите с тях като сериозни и отговорни.

„Разговорите бяха много съдържателни по една изключително сериозна палитра от теми – от най-належащите задачи пред България в следващите месеци до най-важния за един служебен кабинет въпрос: как да върнем доверието на хората в изборите и как да осигурим максимално честен и прозрачен изборен процес“, подчерта президентът.

По думите й няма съществена разлика между кандидатите, които са отказали, и тези, които са заявили готовност да поемат поста. „Всички бяха изключително отговорни, защото предстоят важни решения, свързани с по-нататъшното въвеждане на еврото. Това, че от днес работим само в евро, не означава, че сме си свършили работата“, заяви Йотова.

Сред обсъдените теми са били още мерките за преодоляване на ценовия шок, който, по думите й, „рефлектира директно върху българските граждани“, както и външната политика и позициите, които България предстои да заеме в условията на динамична международна среда. „Говорихме и за по-добра координация между институциите“, добави президентът.

Йотова съобщи, че към кандидатите, съгласни да заемат поста на служебен премиер, е поставила конкретни въпроси как ще гарантират провеждането на избори без съмнения и без нови казуси с касиране на вота. „Хората трябва да гласуват спокойно и да са сигурни, че гласът им ще бъде отчетен, още повече в ситуация, в която не е ясно какво ще се случи с промените в Изборния кодекс“, отбеляза тя.

„Оттук-нататък започвам консултациите с парламентарните групи. Целта ми е следващият служебен министър-председател да отговори максимално на очакванията на българските граждани по справянето с тези ключови задачи“, заяви президентът.

Илияна Йотова направи изявлението си по време на посещение в село Делчево, община Гоце Делчев, където беше гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан.

