Йотова с първи думи за бъдещия служебен премиер
Предстоят консултации с парламентарните партии
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Предстоят консултации с парламентарните партии
Диалогът в 43-то Народно събрание е по-конструктивен, отколкото в 42-то и аз благодаря за това", посочи още президентът Трябва да гледаме напред и да...
Президентът Росен Плевнелиев ще направи обръщение пред Народното събрание след месеца на политическите консултации. Държавният глава разговаря с предс...
Подобни обрати и противоречиви сигнали не дават добра картина и не оставят добър вкус относно синхронът в мнозинството и вземането на решения, не оста...
Месецът на политическите консултации на президента с парламентарно представените сили продължава. Днес държавният глава Росен Плевнелиев ще разговаря...
Днес президентът Росен Плевнелиев ще даде начало на традиционния и последен за мандата му месец на политическите консултации с парламентарно представе...
Президентът ще инициира референдум по изборните права "Политическите консултации доказаха, че има потенциал за постигане на политическо съгласие", то...