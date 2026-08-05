България готви ход, който може да обърне туристическия сезон

България подготвя нов икономически модел за привличане на туристи, в който държавата, общините, летищата и авиокомпаниите ще действат заедно. Основната идея е да бъде създаден централен фонд за въздушна свързаност и реклама, който да подпомага откриването на нови линии и популяризирането им на конкретни чужди пазари. Планът включва финансови стимули за превозвачите, по-активно използване на туристическия данък и общи маркетингови кампании. Целта е повече полети да се превърнат в повече нощувки, приходи и работни места.

През 2025 г. в местата за настаняване в България са отчетени над 9,5 млн. регистрации на туристи и 28,8 млн. нощувки. Чуждестранните гости са над 4,1 млн., или с 9,8 на сто повече спрямо предходната година. Въпреки растежа нощувките на чужденци остават с 8 на сто под нивото от 2019 г., което показва, че пълното възстановяване на международния туризъм още не е приключило.

Новите полети стават обща сметка

„Туризмът и транспортът вървят ръка за ръка. Темата за свързаността ще бъде ключова за следващата година, за да подобрим достъпността на България и да увеличим туристическия поток“, заяви министърът на туризма д-р Илин Димитров.

Той представи плановете на ведомството на среща с министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, кметове и представители на местната власт от София, Пловдив и черноморските общини. В разговорите участваха и ръководителите на „СОФ Кънект“, „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ и Летище Пловдив.

Основната промяна е опитът рекламата на България да бъде свързана пряко с откриването на нови маршрути. Вместо държавата да рекламира страната самостоятелно, а летищата и общините отделно да преговарят с превозвачите, средствата и кампаниите трябва да бъдат насочвани към едни и същи пазари.

Предложеният централен фонд ще може да подкрепя представянето на новите линии, съвместни кампании с авиокомпании и популяризирането на конкретни градове и курорти. В проектите на туристическото ведомство вече е заложена идея за фонд за насърчаване на чартърните полети и привличане на нови превозвачи, като икономическият ефект трябва да се оценява чрез допълнителните туристи, нощувки, местно потребление и данъчни приходи.

Министър Георги Пеев пое ангажимент транспортното ведомство да подкрепи програмата за стимулиране на трафика. Тя може да включва отстъпки от летищни такси и други финансови облекчения, чрез които рискът за авиокомпанията при откриването на нов маршрут да бъде намален.

„Правим първи решителни стъпки за сътрудничество между туризма и транспорта, което е ключово важно. Целта ни е да съдействаме на туристическия сектор и на общините с всички ресурси, с които разполагаме“, заяви Пеев.

Туристическият данък влиза в нова роля

На срещата е обсъдено част от приходите от туристическия данък да се използват по-активно за реклама и транспортна свързаност. Така средствата, събрани от нощувките в дадена община, могат да бъдат насочвани към кампании, които водят нови туристи именно към съответния регион.

Този подход има особено значение за Варна, Бургас, Пловдив и София, но може да подпомогне и съседни общини, които нямат собствено летище. Новата линия до един голям град носи посетители и към курорти, културни обекти, СПА центрове и фестивали в по-широк район.

Икономическата логика е авиокомпанията да не получава помощ само заради самия полет. Подкрепата трябва да бъде обвързана с туристически поток, продължителност на маршрута и конкретна реклама на България. Предстои да бъдат определени финансовата рамка, критериите и начинът, по който ще се разпределят средствата.

Министерството на туризма вече постави въздушната свързаност сред петте основни направления в своята програма. Според ведомството достъпът е първото условие една дестинация да бъде избрана, а повече директни линии са необходими както за морския туризъм, така и за градските, културните, зимните и СПА пътувания.

Германия остава големият тест

Най-мащабната кампания ще бъде насочена към германския пазар. Министерството подготвя т.нар. „План Маршал“, който трябва да обедини туроператори, хотелиери, летища, авиокомпании, журналисти и инфлуенсъри.

Германия показва признаци на възстановяване, но все още не е достигнала предишните си равнища. През 2025 г. в България са регистрирани 306 537 германски туристи - с 24,3 на сто повече спрямо 2024 г., но по-малко в сравнение с годините преди пандемията.

За периода от 14 май до 26 септември 2026 г. са планирани 255 полета от четири германски летища до Варна и Бургас. Те имат потенциал да доведат около 46 000 туристи. Точно този тип програми трябва да покаже дали комбинацията между полети и насочена реклама може да върне един от най-важните пазари за българското Черноморие.

Германските гости са икономически важни не само с броя си. През летния сезон на 2025 г. средният им престой в черноморските области е бил близо осем нощувки, а над 80 на сто са избрали хотели с четири или пет звезди. Това означава по-високи приходи за местата за настаняване, ресторантите, транспорта и допълнителните туристически услуги.

Усилията ще бъдат разширени и към Полша, Чехия, Израел, Великобритания и Румъния. Румънският пазар вече надхвърля нивата преди пандемията, а Полша показва силен ръст в началото на 2026 г. Предизвикателството е тези гости да бъдат привлечени не само към морето, а и към градски, културни, зимни и СПА пътувания през цялата година.

Евровизия влиза в икономическата сметка

Българското домакинство на „Евровизия“ през 2027 г. също ще бъде използвано като туристическа и рекламна възможност. Очаква се в страната да пристигнат над 1000 журналисти, за които ще бъдат организирани посещения в София и други туристически райони.

За туристическия сектор конкурсът означава търсене на хотели, ресторанти, транспорт, събитийни зали и различни услуги. По-голямата възможност обаче е международната видимост, която България може да получи преди, по време и след самото събитие.

Министерството планира кампанията да не остане ограничена до столицата. Идеята е чуждестранните медии да бъдат запознати и с културните обекти, морето, планините, СПА центровете и възможностите за целогодишен туризъм.

Нов контрол върху краткосрочните квартири

Паралелно с рекламата и полетите държавата подготвя промени в Единната система за туристическа информация. Те трябва да подобрят отчитането на гостите и да въведат европейските правила за квартирите и апартаментите, предлагани чрез онлайн платформи.

Новият европейски режим вече изисква регистрационни номера за обектите, проверки от платформите и автоматично подаване на данни за гостите и нощувките към публичните власти. Институциите ще могат да искат премахването на обяви, които не отговарят на правилата.

За туристическия бизнес това е и икономически въпрос. По-пълната отчетност трябва да ограничи нелегалните места за настаняване, да увеличи събираемостта на данъците и да постави регистрираните хотели и квартири при по-равни условия.

Двамата министри се договориха срещите с общините и летищните оператори да се провеждат на всеки шест месеца. На тях трябва да се измерват новите линии, туристическият поток и ефектът от вложените средства, а след това да се планират следващите пазари и маршрути.