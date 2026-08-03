Бум на къмпингуването. Голямата изненада Албания

Къмпингуването преживява бум в Европа. Но всеки, който смята, че най-добрите дестинации са добре познатите крайбрежни класики, ще бъде изненадан! Вече не са!

Туристическа компания оценява пет области по следните критерии:

съоръжения за къмпингуване,

пътуване и транспорт,

местни разходи,

природа и климат

култура и развлекателни дейности

Резултатите са изненадващи - челните места не се държат от класическите дестинации за къмпингуване като Франция, Италия или Хърватия. На първо място излизат Албания, Полша и Германия, пише businessinsider, предава Ladyzone.

Албания, Полша и Германия - най-благоприятни за къмпингуване в Европа

Албания заема първо място, като се класира особено добре по отношение на съотношението цена-качество. Нощувките в къмпинг там струват средно по-малко от 20 евро на вечер. Храната, напитките и транспортът също са сравнително евтини. Страната предлага и природни красоти, адриатическо крайбрежие и голяма свобода при планирането на пътуването. Инфраструктурата все още не е толкова развита навсякъде, колкото в утвърдените къмпинг дестинации.

Полша е на второ място. Страната впечатлява с умерени цени, солидна инфраструктура, природни забележителности и разнообразни дестинации – от балтийското крайбрежие и езерните райони до градове с културни предложения. Това позиционира Полша като недооценена алтернатива на традиционните дестинации за къмпинг.

Германия е на трето място. Предимствата ѝ са силна инфраструктура, висока гъстота на къмпингите, положителни отзиви и културно разнообразие. Това прави Германия особено привлекателна за семейства, културни туристи и къмпингуващи, търсещи надеждно планиране.

Кои страни се представят най-добре в зависимост от вида пътуване

Анализът разкрива и ясни специалисти във всяка категория.